21 серпня, 12:35
Лунали численні вибухи: уражено Новошахтинський НПЗ в Росії і ще низка важливих об'єктів ворога

Ірина Марціяш
Основні тези
  • В ніч проти 21 серпня Сили оборони України вдарили по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області Росії.
  • Крім заводу, уражено склад БпЛА та логістичний хаб у Донецьку, а також базу пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області.

В ніч проти 21 серпня Сили оборони вдарили по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів". Крім цього, уражено ще низку важливих об'єктів ворога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Що відомо про ураження ворожих об'єктів?

У ніч проти 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів", що в Ростовській області Росії.

Це підприємство є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Вказується, що цей завод бере участь у забезпеченні армії агресора. Загальний об'єм резервуарів – понад 210 тисяч кубічних метрів.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено, 
– повідомили в Генштабі.

Крім цього, підрозділи ССО ЗСУ уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. 

"Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об'єкта", – йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських загарбницьких військ у Воронезькій області.

До слова, в російських пабліках вночі бідкалися на гучні вибухи у Воронезькій області. Там чули щонайменше 5 вибухів у небі близько 01:50 ночі, а після побачили пожежу в одному з районів.

Удари по російських НПЗ: останні новини

  • У ніч проти 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Тоді влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.

  • Вночі 10 серпня Сили оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Вказувалося, що внаслідок влучання БпЛА на території підприємства було зафіксовано вибухи та пожежу. Це підприємство є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. 