В ніч проти 21 серпня Сили оборони вдарили по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів". Крім цього, уражено ще низку важливих об'єктів ворога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Дивіться також ГУР знищили ворожий катер біля Залізного Порту: ліквідовано усіх членів екіпажу

Що відомо про ураження ворожих об'єктів?

У ніч проти 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів", що в Ростовській області Росії.

Це підприємство є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Вказується, що цей завод бере участь у забезпеченні армії агресора. Загальний об'єм резервуарів – понад 210 тисяч кубічних метрів.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено,

– повідомили в Генштабі.

Крім цього, підрозділи ССО ЗСУ уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку.

"Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об'єкта", – йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських загарбницьких військ у Воронезькій області.

До слова, в російських пабліках вночі бідкалися на гучні вибухи у Воронезькій області. Там чули щонайменше 5 вибухів у небі близько 01:50 ночі, а після побачили пожежу в одному з районів.

Дивіться також Понад 800 окупантів і ще один танк: втрати ворога на 21 серпня

Удари по російських НПЗ: останні новини