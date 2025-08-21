Лунали численні вибухи: уражено Новошахтинський НПЗ в Росії і ще низка важливих об'єктів ворога
- В ніч проти 21 серпня Сили оборони України вдарили по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області Росії.
- Крім заводу, уражено склад БпЛА та логістичний хаб у Донецьку, а також базу пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області.
В ніч проти 21 серпня Сили оборони вдарили по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів". Крім цього, уражено ще низку важливих об'єктів ворога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Що відомо про ураження ворожих об'єктів?
У ніч проти 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів", що в Ростовській області Росії.
Це підприємство є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Вказується, що цей завод бере участь у забезпеченні армії агресора. Загальний об'єм резервуарів – понад 210 тисяч кубічних метрів.
Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено,
– повідомили в Генштабі.
Крім цього, підрозділи ССО ЗСУ уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку.
"Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об'єкта", – йдеться в повідомленні.
Також зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських загарбницьких військ у Воронезькій області.
До слова, в російських пабліках вночі бідкалися на гучні вибухи у Воронезькій області. Там чули щонайменше 5 вибухів у небі близько 01:50 ночі, а після побачили пожежу в одному з районів.
Удари по російських НПЗ: останні новини
У ніч проти 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Тоді влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.
Вночі 10 серпня Сили оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Вказувалося, що внаслідок влучання БпЛА на території підприємства було зафіксовано вибухи та пожежу. Це підприємство є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами.