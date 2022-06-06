Симетрично по 8: КНДР та Південна Корея спільно зі США обмінялися загрозливими пусками ракет

КНДР вирішили вдатися до ракетних погроз, коли випустили вісім балістичних ракет. Південна Корея з США відповіли аналогічним запуском.

У неділю, 5 червня, Північна Корея випустила вісім балістичних ракет малої дальності з чотирьох різних місць у Японське море. Ракети запустили з пхеньянського округу Сунан. Вони пролетіли від 110 до 600 кілометрів на висоті між 25 та 90 кілометрами.

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Експерти відзначають, що КНДР запустили різноманітні балістичні ракети малої дальності, серед яких і KN-23. Вона була створена за зразком російської балістичної ракети "Іскандер". Ця ракета мала змінну траекторію, що вказує на те, що вона могла маневрувати, щоб ухилитися від протиракетної оборони.

Сталося це після того, як Південна Корея та США провели військові морські навчання напередодні за участю американського авіаносця.

У відповідь Південна Корея і Сполучені Штати випустили вісім балістичних ракет у Японське море. Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що союзники запустили ракети системи "земля-земля" (ATACMS) зі східного прибережного регіону провінції Канвон, починаючи з 4:45 ранку протягом приблизно 10 хвилин.

"Спільний запуск Південної Кореї та США ракетами "земля-земля" продемонстрував здатність і позицію завдавати негайні точні удари по витокам провокацій та їх силам командування та підтримки", – йдеться у заяві Об'єднаного комітету начальників штабів.

Там також засудили запуски КНДР балістичних ракет, назвавши їх провокацією. І закликали "негайно припинити дії, які підвищують військову напруженість на півострові та посилюють занепокоєння безпекою".

Протягом останніх місяців Північна Корея, провела вже цілу низку ракетних випробувань. Попередній запуск був зафіксований 25 травня. Тоді КНДР запустила три балістичні ракети, одна з яких – міжконтинентальна балістична ракета. Сталося це після візиту президента США Джо Байдена до Азії, де він узгодив нові заходи щодо стримування ядерної держави.

Наприкінці травня Рада Безпеки ООН провела зустріч через запуск ракет з боку КНДР. Росія та Китай заблокували резолюцію США щодо посилення санкцій проти Північної Кореї.

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