Симметрично по 8: КНДР и Южная Корея совместно с США обменялись угрожающими пусками ракет

КНДР решили прибегнуть к ракетным угрозам, когда выпустили восемь баллистических ракет. Южная Корея из США ответили аналогичным запуском.

В воскресенье, 5 июня, Северная Корея выпустила восемь баллистических ракет малой дальности из четырех разных мест в Японское море. Ракеты были запущены из пхеньянского округа Сунан. Они пролетели от 110 до 600 км на высоте между 25 и 90 км.

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Эксперты отмечают, что КНДР запустили разные баллистические ракеты малой дальности, среди которых и KN-23. Она была создана по образцу российской баллистической ракеты "Искандер". Эта ракета имела сменную траекторию, что указывает на то, что она могла маневрировать, чтобы уклониться от противоракетной обороны.

Случилось это после того, как Южная Корея и США провели военные морские учения накануне с участием американского авианосца.

В ответ Южная Корея и Соединенные Штаты выпустили восемь баллистических ракет в Японское море. Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что союзники запустили ракеты "земля-земля" (ATACMS) из восточного прибрежного региона провинции Канвон, начиная с 4:45 утра в течение примерно 10 минут.

"Совместный запуск Южной Кореи и США ракетами "земля-земля" продемонстрировал способность и позицию наносить немедленные точные удары по утечкам провокаций и их силам командования и поддержки", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

Там также осудили запуск КНДР баллистических ракет, назвав их провокацией. И призвали "немедленно прекратить действия, повышающие военную напряженность на полуострове и усиливающие беспокойство безопасностью".

В последние месяцы Северная Корея, провела уже целый ряд ракетных испытаний. Предыдущий запуск был зафиксирован 25 мая. Тогда КНДР запустила три баллистических ракеты, одна из которых – межконтинентальная баллистическая ракета. Случилось это после визита президента США Джо Байдена в Азию, где он согласовал новые меры по сдерживанию ядерного государства.

В конце мая Совет Безопасности ООН провел встречу из-за запуска ракет со стороны КНДР. Россия и Китай заблокировали резолюцию США по усилению санкций против Северной Кореи .

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