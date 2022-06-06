В воскресенье, 5 июня, Северная Корея выпустила восемь баллистических ракет малой дальности из четырех различных мест в Японское море. Ракеты запустили из пхеньянского округа Сунан. Они пролетели от 110 до 600 километров на высоте между 25 и 90 километрами.

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Эксперты отмечают, что КНДР запустила различные баллистические ракеты малой дальности, среди которых и KN-23. Она была создана по образцу российской баллистической ракеты "Искандер". Эта ракета имела переменную траекторию, что указывает на то, что она могла маневрировать, чтобы уклониться от противоракетной обороны.

Произошло это после того, как Южная Корея и США провели военные морские учения накануне с участием американского авианосца.

В ответ Южная Корея и Соединенные Штаты выпустили восемь баллистических ракет в Японское море. Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что союзники запустили ракеты системы "земля-земля" (ATACMS) из восточного прибрежного региона провинции Канвон, начиная с 4:45 утра в течение примерно 10 минут.

"Совместный запуск Южной Кореи и США ракетами "земля-земля" продемонстрировал способность и позицию наносить немедленные точные удары по источникам провокаций и их силам командования и поддержки", – говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

Там также осудили запуски КНДР баллистических ракет, назвав их провокацией. И призвали "немедленно прекратить действия, которые повышают военную напряженность на полуострове и усиливают беспокойство безопасностью".

В течение последних месяцев Северная Корея провела уже целый ряд ракетных испытаний. Предыдущий запуск был зафиксирован 25 мая. Тогда КНДР запустила три баллистические ракеты, одна из которых – межконтинентальная баллистическая ракета. Произошло это после визита президента США Джо Байдена в Азию, где он согласовал новые меры по сдерживанию ядерного государства.

В конце мая Совет Безопасности ООН провел встречу из-за запуска ракет со стороны КНДР. Россия и Китай заблокировали резолюцию США по ужесточению санкций против Северной Кореи.

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