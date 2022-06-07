Сімейна драма під Уманню: чоловік тричі вистрелив у зятя, а тоді застрелився сам

На Черкащині трапився моторошний сімейний скандал. На жаль, не обійшлося без жертв.

В одній родині на Уманщині сталося одразу дві трагедії – вбивство та самогубство. Правоохоронці вияснили, що чоловік тричі вистрелив у зятя, а потім застрелився й сам.

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Деталі інциденту

Кримінальну справу вже відкрили. Інцидент трапився ще 5 червня. Поліцейським повідомили, що 45-річний чоловік у власному авто скоїв самогубство біля будинку. Він вистрелив у себе з автоматичної зброї й помер одразу на місці.

Слідчі почали опитали свідків та родичів померлого, щоб встановити обставини та причини такого вчинку, а за кілька годин отримали ще одне повідомлення, вже про вбивство.

Місцевий мешканець біля присадибної ділянки виявив 56-річного сусіда з вогнепальними пораненнями у живіт, ознак життя той не подавав.

Зв'язок між загиблими

У ході розслідування правоохоронці попередньо встановили, що двоє потерпілих мали рідний зв'язок. Напередодні трагедії між ними виник конфлікт.

Ймовірно, що 45-річний чоловік взяв з автомобіля автоматичну зброю та тричі смертельно вистрілив у бік зятя. Тоді приїхав додому та скоїв самогубство з тієї ж зброї.

Слідчі забрали з місць події зброю, набої, гільзи та інші речові докази та направили на експертизу. Тіла обох загиблих також направили на судово-медичну експертизу.

Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події. Слідство триває.

Життя українців забирає війна

Українці щодня гинуть через криваву війну, що розпочала Росія. Українська розвідка володіє інформацією, що вище керівництво російської армії віддало цілком офіційний наказ на знищення майже всього цивільного населення в містах, які штурмують загарбники на Луганщині та Донеччині. Відповідні розпорядження офіцери надали своїм підлеглим наприкінці травня.

Служба безпеки України перехоплювала відповідну розмову російських окупантів на території тимчасово окупованої Херсонщини. Вона є так званим доказом того, що їм дозволяють вбивати українців. Мовиться про те, що на блокпостах окупованої Херсонщини загарбникам теж дозволили розстрілювати цивільних.

На жаль, гинуть через російську агресію й найбільш незахищені українські діти. Російські окупанти обстріляли міста та села Донеччини з "Градів", "Смерчів", "Ураганів". Від ракетних ударів пошкоджень зазнали Курахове та Авдіївка та інші населені пункти. Через обстріл загинула дитина.

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