Сім'ям загиблих внаслідок стрілянини у Дніпрі виплатять по 1,8 мільйона

Сім'ям загиблих внаслідок стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі виплатять грошову допомогу – 1,8 мільйона гривень. Поранененим військовослужбовцям також виділять гроші.

Буде також допомога від місцевої влади. Про це на брифінгу заявив командувач Нацгвардії України Микола Балан, який сьогодні подав у відставку.

Важливо Життя обірвалось у 21 рік: що відомо про жертв розстрілу на "Південмаші"

Похорони оплатять

За словами військового, Нацгвардія повністю візьме на себе витрати на похорони п'ятьох загиблих. Гроші постраждалим теж вже виділили.

Сьогодні тим, хто перебуває в лікарні, окрім допомоги місцевих органів влади, надійде матеріальна допомога – гроші вже є на рахунку військової частини,

– сказав Балан.

Що відомо про жертв трагедії

Вночі 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь на заводі "Південмаш". Загинуло четверо військових та цивільна жінка.

Старший солдат – 21-річний Леонід Черник – був родом з Нової Каховки на Херсонщині. 21-річний молодший сержант Олександр Драган – з Березиного Одеської області. Також загинули старший лейтенант Олександр Буганов та старший солдат Артем Левківський. Рябчук застрелив і контролерку КПП Віру Лебединець.

Крім того, Рябчук поранив 5 людей. Серед них – 22-річна військова, яка втратила 3 літри крові. Стрілку повідомили про підозру за трьома статтями. Для нього проситимуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Що відомо про стрілка з Дніпра Артема Рябчука: