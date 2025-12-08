"В нас немає іншого вибору": Сирський зробив заяву на тлі активізації наступу ворога

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні необхідно покращити якість особового складу на тлі наступу ворога. Він віддав низку розпоряджень з покращення підготовки новобранців в українському війську.

Строк БЗВП збільшили до 51 дня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

Про що заявив Сирський?

Сирський зазначив, що ворог продовжує наступальні дії. Проблема України полягає не у залізі, а у людях.

Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед,

– заявив Сирський.

Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах.

Сирський наголосив, що якість підготовки нових оборонців треба підвищувати через підвищення рівня інструкторів, модернізацію обладнання начальних центрів.

"Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ", – додав головком.

Він підкреслив, що відгуки з усіх навчальних центрів відомі, а тому визначені лідери, на яких інші повинні рівнятися.

"Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України", – продовжив Сирський.

Він також наголосив на важливості будівництва укриттів у навчальних центрах та прискоренні цього процесу. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний. Сирський віддав розпорядження розв'язати нагальні проблеми у цьому напрямку.

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що запроваджується новий принцип укомплектування бригад. Тепер корпуси будуть подавати заяви на підставі інформації, яку отримуватимуть від підпорядкованих їм бригад по конкретних військових спеціальностях, по чисельності і по відповідності того, де перебуває бригада.

Сирський окреслив умови справедливого миру