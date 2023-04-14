"Килимові бомбардування" у Бахмуті: Світан розповів, яке рішення ухвалили росіяни

Припускають, що Владімір Путін наказав захопити Бахмут до Великодня. Та нині туди підтягнули тяжку техніку. Зокрема, вогнеметні системи "Солнцепек" та "Буратіно".

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, окупанти притягнули туди й УР-77 – самохідну реактивну установку для розмінування на базі САУ "Гвоздика", яка взагалі неспецифічна для таких дій.

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"Якщо підтягують техніку, означає, ухвалили рішення уже за допомогою техніки виконувати наступальні дії. Підтягнули ці машини, підходять танки, підходить артилерія", – заявив він.

Світан зазначив, що російські лінійні частини – це, переважно, десантники.

"Хоча в них лише назва десантники. Це можуть бути "шапки-вушанки з логотипом ВДВ", не більше. Проте, це жива сила, яка більш-менш навчена виконувати бойове завдання", – сказав військовий експерт.

Піти не зможуть

Він додав, що вони нині притискають вагнерівців до наших позицій.

Вони їх, можна сказати, "обточують". Ми їх знищуємо, а вони їх уже взяли в повне оточення. Тобто, піти з цих позицій їм вже не уявляється можливим,

– розповів льотчик-інструктор.

На його думку, керівник генштабу Росії Валерій Герасимов вирішив поставити хрест на ПВК "Вагнер". А можливо, й на самому Євгєнію Пригожину.

"Це ми далі побачимо, як буде розвиватися ситуація. Але цей тиск ще збільшений за допомогою авіації останнім часом. Напевно, в півтора-два рази збільшилась кількість літаків, вильотів", – додав Роман Світан.

При цьому є і штурмова авіація, і бомбардувальники, і винищувачі.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться відео

"Килимові бомбардування"

"Винищувачі-бомбардувальники, які скидають авіаційні бомби, плануючі, керовані. Тобто, весь цей "пакет військової амуніції", можна сказати, нині висипається на голови наших хлопців у Бахмуті", – зазначив він.

Полковник ЗСУ в запасі зауважив, що росіянам поставили завдання.

Поставлене завдання "розібрати до підвалів" всі висотні будівлі Бахмуту. Тобто, це тактика так званих "килимових бомбардувань". Можна її так назвати,

– заявив льотчик-інструктор.

Він зауважив, що це бачили в районі Маріуполя, у Мар'їнці, а нині в Авдіївці, в Сєвєродонецьку. Мовляв, це те, що росіяни намагаються зробити з Бахмутом.

"Тобто, просто знищити весь укріпрайон. Але вибити наші війська в них не вдається, тому вони ухвалили рішення намагатися його знищити", – зазначив Світан.

Утім, як швидко росіяни це хочуть зробити, це складно спрогнозувати.

Бахмут треба утримувати

"Нашим військам, поки є можливість утримувати Бахмутський гарнізон, треба утримувати", – вважає він.

Військовий експерт розказав, що при цьому, оперативно-тактичне командування, яке там ухвалює рішення, виконує там і нелінійні завдання.

"Тобто не лише глуха оборона. Наші атакують. Активна оборона. Вони іноді займають залишені позиції, вибивають росіян. Знищують росіян", – наголосив він.

Полковник ЗСУ в запасі додав, що завдання будь-якої армії – знищувати ворога. Тому в районі Бахмуту це і відбувається.

"Йде ротація. Ми все-таки останнім часом там ротуємося. Хлопці, які втомилися в самому Бахмуті, були замінені. І ця ротація допомагає виконувати бойові завдання", – зазначив Роман Світан.

Запасний варіант

Льотчик-інструктор зауважив, що є і запасний варіант.

"Є можливість відійти у бік Часового Яру, піднятися на висоти. Але тоді ми дамо можливість росіянам рухатися далі в бік Слов'янська уздовж шосейки", – сказав він.

Поки що окупанти цього робити не можуть.

"Оскільки Бахмутський гарнізон перебуває у них практично в тилу, у "підчерев'ї" цього угруповання російського, яке буде намагатися йти на Слов'янськ", – розповів Роман Світан.

За його словами, поки наш гарнізон буде утримувати Бахмут, доти російське угруповання буде стримуватися.

На захисті трьох міст

"Щойно ми відійдемо на приблизну таку ж відстань, тобто, вони більше посунуться у бік Слов'янська. І тоді уже Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка можуть потрапити під вогонь армійської артилерії", – наголосив військовий експерт.

Мовляв, коли залишиться 30 кілометрів до міст, вони почнуть їх обстрілювати артилерією.

А це приблизно означає, що з цими містами буде те саме, що нині з Бахмутом. Просто треба розуміти саму диспозицію, чому ми утримуємо Бахмут. Він собою рятує три міста й людей, які поки що в цих містах є,

– підсумував Світан.

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