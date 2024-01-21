Сприймає як особистий виклик: чому Путін не шкодує сил на захоплення Авдіївки

Авдіївський напрямок залишається найгарячішим останні місяці. Ворог зазнає поблизу міста величезних втрат, однак не залишає спроб наступати на Авдіївку та оточити її.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що для Владіміра Путіна наступ на Авдіївку є політичним питанням. В боротьбі за це місто він та російська армія мають продемонструвати свою спроможність проводити ефективні, швидкі атаки.

До теми Вся міць Росії – мильна бульбашка: Буданов розповів, чого очікує у 2024 році для України

Путін планував коротку, але успішну операцію

Атака на Авдіївку розпочалась після того, як розбився в авіакатастрофі Євгеній Пригожин. Після в російському політикумі з'явилось незадоволення Путіним та критика на його адресу. Мовляв, розбився в літаку один з "найкращих військових полководців", який зробив виклик очільнику Кремля. До того ж Пригожин загинув не в чесному бою, а його літак було, підло збито ракетою.

Крім того, на той час Путін проводив переговори з Китаєм напередодні зустріча Сі Цзіньпіна та Джозефа Байдена.

З урахуванням геополітичних та внутрішньополітичних викликів, Путін вирішив зі своїм генеральним штабом та міністром оборони провести коротку, але дуже успішну операцію в Авдіївці,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Саме тому концентрація військ на Авдіївському напрямку була з першого дня і залишається по тепер в рази більше, ніж потрібно. Через це активність та інтенсивність бойових дій на цій ділянці фронту були і будуть надзвичайно високими.

Не хоче визнавати поразку

Попри те, що поблизу Авдіївки росіяни зазнають великих втрат особового складу та техніки, для Путіна важливішими є репутаційні втрати – особливо перед президентськими виборами, які мають відбутися в березні 2024 року.

Однак попри всі атаки та спроби росіян оточити Авдіївку, ЗСУ продовжує її тримати.

Це серйозний виклик для Путіна, і він його сприймає як особистий виклик та як особисту загрозу своєї репутаційної стабільності насамперед в своєму найближчому колі,

– зазначив Тимочко.

Очільнику Кремля важливо показати своїм підлеглими, що "цар" ще сильний та на коні. Саме так працює російський авторитаризм: щойно вождь продемонструє свою слабкість, як його першими "роздеруть" підлеглі.

Водночас Путін не хоче визнавати свою поразку в Авдіївці, тому бої там не будуть стихати, поки або російські війська не відмовляться йти по тілах своїх вбитих, або виникне надзвичайно серйозна ситуація на іншому напрямку фронту й окупантам доведеться перекидати туди війська з цієї ділянки.

"Тоді виникне питання особисто до Путіна про доцільність великих втрат Росії, якщо Авдіївка встояла", – підкреслив Іван Тимочко.

Яка ситуація в Авдіївці