Воспринимает как личный вызов: почему Путин не жалеет сил на захват Авдеевки

Авдеевское направление остается самым горячим в последние месяцы. Враг терпит близ города огромные потери, однако не оставляет попыток наступать на Авдеевку и окружить ее.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что для Владимира Путина наступление на Авдеевку является политическим вопросом. В борьбе за этот город он и российская армия должны продемонстрировать свою способность проводить эффективные, быстрые атаки.

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Путин планировал короткую, но успешную операцию

Атака на Авдеевку началась после того, как разбился в авиакатастрофе Евгений Пригожин. Затем в российском политикуме появилось недовольство Путиным и критика в его адрес. Мол, разбился в самолете один из "лучших военных полководцев", сделавших вызов главе Кремля. К тому же Пригожин погиб не в честном бою, а его самолет был, подло сбит ракетой.

Кроме того, в то время Путин проводил переговоры с Китаем накануне встречи Си Цзиньпина и Джозефа Байдена.

С учетом геополитических и внутриполитических вызовов Путин решил со своим генеральным штабом и министром обороны провести короткую, но очень успешную операцию в Авдеевке,

– объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Именно поэтому концентрация войск на Авдеевском направлении была с первого дня и по сей день остается в разы больше, чем необходимо. Из-за этого активность и интенсивность боевых действий на этом участке фронта были и будут очень высокими.

Не хочет признавать поражение

Несмотря на то, что вблизи Авдеевки россияне несут большие потери личного состава и техники, для Путина важнее репутационные потери – особенно перед президентскими выборами, которые должны пройти в марте 2024 года.

Однако, несмотря на все атаки и попытки россиян окружить Авдеевку, ВСУ продолжает ее держать.

Это серьезный вызов для Путина, и он его воспринимает как личный вызов и как личную угрозу своей репутационной стабильности, прежде всего, в своем ближайшем кругу,

– отметил Тимочко.

Главе Кремля важно показать своим подчиненными, что "царь" еще силен и на коне. Именно так работает российский авторитаризм: как только вождь продемонстрирует свою слабость, как его первыми "раздерут" подчиненные.

В то же время Путин не хочет признавать свое поражение в Авдеевке. Поэтому бои там не будут стихать, пока либо российские войска не откажутся идти по телам своих убитых, либо возникнет чрезвычайно серьезная ситуация на другом направлении фронта и оккупантам придется перебрасывать туда войска с этого участка.

"Тогда возникнет вопрос лично к Путину о целесообразности больших потерь России, если Авдеевка устояла", – подчеркнул Иван Тимочко.

Какая ситуация в Авдеевке