Командир взводу розповів, як росіяни змінили тактику біля Часового Яру

Російські окупанти не полишають спроб захопити Часів Яр та прилеглі населені пункти. Для цього збирають додаткові резерви та підтягують максимальну кількість сил і засобів.

Такою інформацією у розмові з 24 Каналом поділився командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер Національної гвардії України Максим Матвійчук, зауваживши, що ворог змінив тактику наступу.

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Наступають з флангів

Як зазначив військовий, противник відмовився від "лобої атаки" на Часів Яр. Натомість пробує обійти населений пункт, намагаючись концентрувати сили й засоби на флангах – біля сіл Іванівське та Богданівка.

Не стихають артилерійські та авіаційні обстріли. Окупанти знищують будь-яку інфраструктуру, зокрема в Часовому Яру. Ворожі штурми відбуваються поки лише вдень. Завдяки силі в техніці, під'їжджаючи до фронту, росіяни намагаються вибити Сили оборони з підготовлених позицій до лінії каналу Сіверський Донець.

Пробують хоча б створити плацдарм на ньому, але поки що 90% всіх штурмів закінчуються провалом і великою втратою чисельності ворога,

– наголосив Матвійчук.

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Захоплення дається складно

Офіцер НГУ зазначив, що українським військовим вигідне розташування, адже Часів Яр – це панівна висота, з якої видно майже кожний ворожий рух аж до Бахмута. Річка Сіверський Донець унеможливлює просування російської техніки. Це рукотворний канал, який повністю залитий бетоном.

Там розташований укріплений район Сил оборони, який противник не зможе спокійно взяти. Складнощі виникнуть також через те, що окупанти вже самі перебувають на височині. Є лише кілька місць, куди вони можуть спробувати вдарити.

Але мої побратими повністю готові до цього. Там досі проводяться додаткові інженерні обладнання. Просто так противник не зможе пройти. Для них взяття Часового Яру – піррова перемога, тобто ніяк не можуть взяти. Кожен шматочок землі коштує занадто багато людських ресурсів і техніки,

– сказав Максим Матвійчук.

Якщо особовий склад ворог може відновити, то з технікою – біда, для цього необхідно набагато більше часу. Військові бачать, що росіяни активно використовують китайські та північнокорейські снаряди, які досить непогано зарекомендувалися у війні. З огляду на труднощі у росіян, Україна може відбивати їхні атаки.

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