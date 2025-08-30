Російські війська активізували атаки на кількох напрямках сходу та півдня України, проте значного просування не зафіксовано. Основні бої тривали на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.

Яка ситуація на фронті від ISW?

Росія продовжує атакувати позиції українських оборонців та мирні міста за допомогою озброєння. Також окупанти наступають на кількох напрямках, проте зазнають втрат. Водночас ЗСУ мають просування на фронті, зокрема на Харківському напрямку.

Загальна ситуація на фронті / Карта ISW

28 – 29 серпня російські війська атакували на північний захід від Сум поблизу Безсалівки , у районі Юнаківки та Садків, а також у різних районах Сумської та Курської областей. Бої у Юнаківці тривають уже понад місяць.

На схід від Козачої Лопані, на Харківщині, українські війська не зафіксували суттєвого просування противника. Однак росіяни атакували на північ від Харкова біля Глибокого та Липців, а також біля Вовчанська.

На Куп'янському напрямку противник продовжував наступ, але без помітного прогресу. Росіяни атакували біля самого Куп'янська та навколишніх населених пунктів, застосувавши піхоту з тепловізорами та безпілотники.

На Лиманському напрямку російські війська атакували навколо Лимана та Серебрянського лісу, але успіхів там не зафіксовано.

Аналіз фронту вищезазначених напрямків / Фото ISW

На Сіверському напрямку противник атакував поблизу Дронівки, Григорівки, Серебрянки, Виймки та Переїзного, але не просунувся вперед.

У Часовому Яру росіяни намагалися рухатися малими групами через зруйноване місто, атакували поблизу Васюківки та Ступочок. У Краматорську ворог завдав удару по супермаркету та поштовому відділенню.

На Торецькому напрямку противник атакував під Торецьком та навколишні села, але підтвердженого просування не було. Українські війська частково контратакували.

На Покровському напрямку противник, за даними Інституту, захопив Леонтовичі. Росіяни атакували під Покровськом та у сусідніх населених пунктах, включно з Мирноградом та Новопавлівкою.

На Новопавлівському напрямку російські війська атакували навколо Новопавлівки, Новомиколаївки, Горіхового, Новоукраїнки, Філії та Зеленого Гаю, просування не зафіксовано.

На Великомихайлівському та Херсонському напрямках противник проводив обмежені наступи, без успіху.

Аналіз фронту вищевказаних напрямків / Фото ISW

