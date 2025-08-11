Ворог окупував Затишок на Донеччині, – DeepState
- Російські війська окупували населений пункт Затишок на Донеччині за даними DeepState.
- Аналіз показує, що ворог також просунувся в напрямку Білицького, Новомаркового, Диліївки та Олександро-Калинового.
Ресурс DeepState оновив карту бойових дій. За даними їхніх аналітиків, росіяни 10 серпня окупували населений пункт Затишок, що на Донеччині.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на DeepState.
Де просунувся ворог на фронті?
Аналітики DeepState оновили карту фронту близько 23:00 10 серпня. За їхніми даними російські загарбники окупували один населений пункт на Донеччині та просунулись в напрямку ще чотирьох.
Ворог окупував Затишок, а також просунувся поблизу Білицького, Новомаркового, Диліївки та в Олександро-Калиновому,
– йдеться в оновленні.
Зверніть увагу! Офіційно Генштаб ЗСУ наразі не підтвердив окупацію населеного пункту.
До слова, за даними огляду ISW, окупанти просунулися на кількох напрямках фронту. Зокрема, на Харківському, Куп'янському, Лиманському та Торецькому та інших.