Враг оккупировал Затышок в Донецкой области, – DeepState
- Российские войска оккупировали населенный пункт Затышок в Донецкой области по данным DeepState.
- Анализ показывает, что враг также продвинулся в направлении Белицкого, Новомаркового, Дылеевки и Александро-Калиново.
Ресурс DeepState обновил карту боевых действий. По данным их аналитиков, россияне 10 августа оккупировали населенный пункт Затышок, что в Донецкой области.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где продвинулся враг на фронте?
Аналитики DeepState обновили карту фронта около 23:00 10 августа. По их данным российские захватчики оккупировали один населенный пункт в Донецкой области и продвинулись в направлении еще четырех.
Враг оккупировал Затышок, а также продвинулся вблизи Белицкого, Новомаркового, Дылеевки и в Александро-Калиново,
– говорится в обновлении.
Обратите внимание! Официально Генштаб ВСУ пока не подтвердил оккупацию населенного пункта.
К слову, по данным обзора ISW, оккупанты продвинулись на нескольких направлениях фронта. В частности, на Харьковском, Купянском, Лиманском и Торецком и других.