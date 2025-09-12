Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Тактика російських окупантів на цій ділянці відверто шокує.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що ворог залучив величезні ресурси на Покровському напрямку. Вони намагаються просуватися, незважаючи на будь-які втрати.

Читайте також Росія захопила 5 нових сіл на Дніпропетровщині та змінила наміри у районі Лимана, – ISW

Яка ситуація біля Покровська?

Як наголосив військовий, російські окупанти намагаються реалізувати свою перевагу в кількості особового складу. Але все це відверто кидає в шок.

Вони фактично великою кількістю "одноразових" солдатів пробують просуватися. Штурмують ось цими дрібними групами. Надзвичайно великі у них втрати,

– зазначив Назаренко.

Звісно, ситуація на полі бою залишається складною. Ворог намагається пролізти вперед невеликими групами. На відстані навіть до 20 кілометрів від лінії фронту постійно чути звуки FPV-дронів, розвідувальних безпілотників і так далі.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту бойових дій

Ворог поступово знищує Покровськ, Добропілля та інші населені пункти, де люди колись спокійно собі жили. Там неодноразово фіксують прильоти ворожої артилерії, КАБів тощо.

В такій ситуації надзвичайно важливо мати надійну логістику. Закликаємо приєднатися до загального збору бригади "Рубіж", яка стримує на Покровському напрямку тисячі окупантів. Військові збирають на наземні дрони, які вже неодноразово продемонстрували ефективність на полі бою. Вони допомагають підвозити різні ресурси; евакуювати поранених тощо.

В умовах тотального контролю над небом, що здійснюємо і ми, і ворог, надважливо, аби герої-піхотинці менше ризикували на переміщенні. Краще ризикувати дронами, ніж живими людьми,

– підкреслив військовий.

Приєднатися за збором можете за посиланням https://send.monobank.ua/jar/YksTUgHE6 або за QR-кодом, який опублікований нижче.

Ситуація на фронті: коротко