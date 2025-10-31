Воюють у літньому одязі та "на виснаження", – ISW про російських солдатів на Харківщині

Російські війська продовжують наступати на фронті, зокрема на Харківщині. Росіяни повідомляють про брак спорядження, обмежене харчування та літню форму солдатів, що йдуть у бій під Вовчанськом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як воюють росіяни на Харківщині?

Попри значні втрати на фронті та обмежені успіхи у просуванні росіяни продовжують наступати на Україну. За даними аналітиків, окупанти 30 жовтня не мали успіхів під час штурмів у Харківській області.

Як передає ISW, поранені військовослужбовці 1009-го полку ЗС Росії скаржилися на накази про виснажливі дії, попри великі втрати.

Загарбники досі носять літню форму та мають обмежений пайок. Крім того, ворог змушений витрачати власні кошти для придбання спорядження та приладдя. Командири роти, за словами джерела Інституту, вимагають гроші на безпілотники та засоби зв'язку.

Мілблогер стверджував, що 1009-й полк залишається недоукомплектованим після важких втрат у 2024 році,

– йдеться в матеріалі.

На що ще скаржаться росіяни?