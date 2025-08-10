Російська армія значно знизила активність ДРГ у прикордонні Сумської області. Водночас ворог не припиняє обстрілювати регіон з усіх видів озброєнь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері телемарафону.

Яка ситуація на кордоні Росії та України зараз?

За словами Андрія Демченка, останнім часом росіяни знизили активність диверсійно-розвідувальних груп на північному кордоні України. Особливо помітним це зниження є в Сумській області, яка потерпала від російських диверсантів найбільше.

Зараз ДРГ противника значно поменшало. Ми не фіксуємо такої великої кількості застосувань, хоча раніше досить активно диверсійно-розвідувальні групи противника діяли, особливо в межах Сумської області, загроза ніколи не зникала і для Харківщини, де також цього року диверсанти ворога викривалися, і по Чернігівщині,

– зазначив речник ДПСУ.

Водночас він додав, що активне застосування ДРГ окупанти можуть поновити у будь-який момент.

Загалом, за словами Демченка, ситуація на північному кордоні з Росією лишається непростою.

"Ситуація по кордону з Росією, звісно, непроста і, в першу чергу, характеризується обстрілами в межах Чернігівської області, і Харківщини, і Сумщини. Більшість обстрілів у межах Сумської області, ворог продовжує використовувати все, напевно, наявне озброєння, зокрема й авіацію, скидаючи керовані авіаційні бомби, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами", – зазначив посадовець.

Андрій Демченко також зауважив, що окупанти активно застосовують FPV-дрони та літальні апарати на оптоволокні.

До слова, раніше Сили оборони України звільнили населений пункт Безсалівка у Сумській області. Під час бойових дій українські захисники ліквідували 18 російських загарбників.