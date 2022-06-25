Ситуація на кордоні України з Білоруссю загострилася: що планує Лукашенко і чи може бути наступ

З Білорусі продовжують надходити невтішні новини – біля кордону з Україною проводять навчання, розконсервовують стару техніку та навіть риють окопи. У Генштабі пояснили, що можливість наступу білоруських військ залишається, але чи наважиться на такий крок Олександр Лукашенко?

Про те, навіщо Білорусь активно намагається залякувати Україну та Європу своїми "навчаннями" та чому Лукашенко боїться відкрито вступати у цю війну – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун.

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Ситуація на кордоні України з Білоруссю

Максим Джигун зауважив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю загострилася, й відбувається це не просто так. Ми бачимо, що продовжуються різноманітні "навчання", як це називають росіяни та білоруси, накопичується техніка.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що білоруси на кордоні з Україною, Польщею та Литвою копають окопи. Все це свідчить про те, що відбувається нагнітання інформаційного фону, йде мобілізація тих сил, які є в Білорусі. І є спроба такого інформаційно-політичного шантажу з боку Білорусі, яка абсолютно контрольована росіянами.

Здійснюється цей шантаж з простою метою – не допустити мобілізацію українських військових у ті точки, де вони зараз найбільше потрібні, і де є найбільша загроза від Росії. Ми маємо кілька тисяч кілометрів кордонів з Росією і Білоруссю, тому мета Путіна – зв'язати українські сили по всій території кордону, не давши можливості зосередитися і вибити росіян із Запорізької, Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської областей,

– пояснив Джигун.

Білорусь намагається всіх залякати / Фото volynnews

Також він додав, що все це – спроба нас розосередити. По-друге, це також спроба здійснювати диверсії проти українського суспільства, яке хвилюється. Мешканці північно-західних областей України, маючи цю інформацію, звичайно, перебувають у стані стресу, переживання та мобілізації. І це негативно впливає на всіх.

І третій фактор – Білорусь є країною-сусідкою з багатьма державами Європейського Союзу та з країнами НАТО. Тому загроза наступу Білорусі на західну частину України є небезпечним фактором і для Польщі, і для Литви, і для інших держав, з якими межує Білорусь. Тому це гра у так званий європейський напрямок. Причин для мобілізації Білорусі багато, особливо розуміючи, що зусиль та можливостей у білоруської армії наразі небагато,

– наголосив експерт.

Джигун також нагадав, що росіяни продовжують навчати білоруських військових тому, як вести правильно війну, і у зв'язку з цим розраховувати, що найближчим часом відбудеться напад – точно не варто. Про це кажуть всі військові експерти, представники Генштабу.

Чому Лукашенко тягне час

Загроза, звичайно, зберігається, але очікувати, що наступ може статися у найближчі тижні – не варто. Але, звісно, вони навчають білоруську армію не для краси й не просто для того, аби відзвітувати. Тому у росіян точно є план залучення білоруських військових до цієї війни.

Максим Джигун зазначив, що позиція Лукашенка у цій ситуації не може бути схвальною, тому що вступ білоруської армії до війни з Україною рано чи пізно призведе до повалення режиму Лукашенка.

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Єдина сила, на яку зараз опирається Лукашенко задля збереження своє абсолютно нелегітимної влади, – це військові, які можуть задавлювати мітинги, протести, та які будуть оберігати Лукашенка у разі нападу з боку Росії.

Відносини між Лукашенком та Путіним зараз не найкращі / Фото Getty images

Ми знаємо, що відносини між Лукашенком і Путіним – не найкращі. Путін давно думає про те, щоб поставили у Білорусі більш лояльного та передбачуваного керівника, який був би максимально лояльним та виконував усі його забаганки. Разом з тим, ми розуміємо, що якщо білоруська армія вступить у війну, шансів у неї на успіх немає і повернуться вони назад до Білорусі у пакетах, а Лукашенку більше не буде на що опиратися,

– пояснив політолог.

На його думку, зараз головне завдання Лукашенка – якомога довше розтягнути час цього "навчання", підготовки до війни, розконсервації техніки. Тобто, максимально тягнути час в надії на те, що ЗСУ підуть у контрнаступ і ця війна закінчиться.

Я більш ніж переконаний, що останнє, що є в інтересах Лукашенка сьогодні – це вступ білоруської армії до війни з Україною. Так, вони дають свою територію як плацдарм для російської армії, звідти запускаються ракети, перекидається техніка. Але безпосередньої участі солдат у цій війні Лукашенко не хотів би,

– підсумував Джигун.

Загроза наступу з боку Білорусі: коротко

Раніше у Генштабі повідомляли, що білоруських військових на навчаннях тренують російські офіцери. Основні напрямки – це розвідка та вчинення диверсій.

За інформацією ЗМІ, білоруські військові активно риють окопи не лише біля кордонів з Україною, а й біля межі з Польщею та Литвою.

Також у Міноборони розповіли цікавий факт: аби справити враження на ЗСУ, білоруси поставили біля українського кордону танки – щоправда, це лише муляжі з дерева.

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