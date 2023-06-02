Заривають морські контейнери: окупанти у Мелітополі будують цілі підземні міста

Ситуація у тимчасово окупованому Мелітополі щодня погіршується. Росіяни зробили його своїм логістичним та адміністративним центром.

Внаслідок цього у Мелітополі посилюється терор на цивільне населення, постійно збільшується кількість окупантів й Росія активно нав'язує свою пропаганду. Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Будують підземні міста

Сьогодні Мелітополь та район – це суцільна військова база росіян. Точну кількість російських солдатів назвати неможливо, адже окупанти прикриваються цивільним населенням. Зокрема, на території одного з профтехзакладу росіяни розмістили свої системи ППО. Школи та дитячі садки у місті теж захоплені ворогом.

Основна концентрація російських військових зосереджена на узбережжі Азовського моря, зокрема Кирилівка, Приморський Посад, Приазов'я. Там розташовані десятки тисяч рашиського гарматного м'яса, техніки та озброєння.

У готелях та санаторіях Кирилівки та Бердянська, куди раніше їхали відпочивати українці, теж розміщуються російські військові.

Мелітополь називають містом, яке на півдні найбільш окопане та "захищене" ворогом. Окупанти заривають морські контейнери й кладуть бетонні плити, будуючи цілі підземні міста та сховища.

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Російський паспорт або смерть

До російської окупації у Мелітополі проживало 150 тисяч людей. Наразі залишилось менше половини. За словами місцевих мешканців, у місті перебувають десятки тисяч окупантів, їх навіть більше ніж маріупольців.

Росіяни розраховували отримати від місцевих сприяння в організації влади. Однак загарбники отримали чіткий спротив, тому привозять до Мелітополя росіян, щоб побудувати свою владу.

Російська влада полягає у терорі на місцеве населення,

– зазначив міський голова Мелітополя.

Зараз у місті триває третя хвиля примусової паспортизації. З 1 червня окупанти заборонили видачу безкоштовних ліків та виїжджати швидкій медичній допомозі на виклики до людей без російського паспорта.

Крім того, росіяни зобов'язали усіх мелітопольців перепідписати угоди з їхньою фейковою компанією про постачання електроенергії.

Сьогодні мелітопольці мають робити вибір, або життя з рашиським паспортом і світлом, або смерть,

– наголосив Федоров.

Протягом останніх тижнів у Мелітополі почастішали випадки викрадення людей. Окупанти десятками на день викрадають людей та садять у полон. Так, вони намагаються протистояти українському спротиву.

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