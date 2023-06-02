Зарывают морские контейнеры: оккупанты в Мелитополе строят целые подземные города

Ситуация во временно оккупированном Мелитополе ежедневно ухудшается. Россияне сделали его своим логистическим и административным центром.

В результате в Мелитополе усиливается террор на гражданское население, постоянно увеличивается количество оккупантов и Россия активно навязывает свою пропаганду. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также В Мелитополе оккупанты цинично хоронят вагнеровцев рядом с летчиками ВСУ, которых убила Россия

Строят подземные города

Сегодня Мелитополь и район – это сплошная военная база россиян. Точное количество российских солдат назвать невозможно, ведь оккупанты прикрываются гражданским населением. В частности, на территории одного из профтехзаведений россияне разместили свои системы ПВО. Школы и детские сады в городе тоже захвачены врагом.

Основная концентрация российских военных сосредоточена на побережье Азовского моря, в частности, Кирилловка, Приморский Посад, Приазовье. Там расположены десятки тысяч рашиского пушечного мяса, техники и вооружения.

В гостиницах и санаториях Кирилловки и Бердянска, куда раньше ездили отдыхать украинцы, тоже размещаются российские военные.

Мелитополь называют городом, который на юге наиболее окопано и "защищено" врагом. Оккупанты зарывают морские контейнеры и кладут бетонные плиты, строя целые подземные города и хранилища.

Городской голова Мелитополя рассказал о строгих методах паспортизации мелитопольцев: смотрите видео

Российский паспорт или смерть

До российской оккупации в Мелитополе проживало 150 тысяч человек. В настоящее время осталось меньше половины. По словам местных жителей, в городе находятся десятки тысяч оккупантов, их даже больше, чем мариупольцев.

Россияне рассчитывали получить от местных содействия в организации власти. Однако захватчики получили четкое сопротивление, поэтому привозят в Мелитополь россиян, чтобы построить свою власть.

Российская власть состоит в терроре на местное население,

– отметил городской голова Мелитополя.

Сейчас в городе идет третья волна принудительной паспортизации. С 1 июня оккупанты запретили выдачу бесплатных лекарств и выезжать скорой медицинской помощи на вызовы к людям без российского паспорта.

Кроме того, россияне обязали всех мелитопольцев переподписать соглашения с их фейковой компанией о поставках электроэнергии.

Сегодня мелитопольцы должны делать выбор, либо жизнь с решительным паспортом и светом, либо смерть,

– подчеркнул Федоров.

В последние недели в Мелитополе участились случаи похищения людей. Оккупанты десятками в день похищают людей и сажают в плен. Таким образом, они пытаются противостоять украинскому сопротивлению.

Что известно о "хлопке" в Мелитополе