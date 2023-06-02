Зарывают морские контейнеры: оккупанты в Мелитополе строят целые подземные города
Ситуация во временно оккупированном Мелитополе ежедневно ухудшается. Россияне сделали его своим логистическим и административным центром.
В результате в Мелитополе усиливается террор на гражданское население, постоянно увеличивается количество оккупантов и Россия активно навязывает свою пропаганду. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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Строят подземные города
Сегодня Мелитополь и район – это сплошная военная база россиян. Точное количество российских солдат назвать невозможно, ведь оккупанты прикрываются гражданским населением. В частности, на территории одного из профтехзаведений россияне разместили свои системы ПВО. Школы и детские сады в городе тоже захвачены врагом.
Основная концентрация российских военных сосредоточена на побережье Азовского моря, в частности, Кирилловка, Приморский Посад, Приазовье. Там расположены десятки тысяч рашиского пушечного мяса, техники и вооружения.
В гостиницах и санаториях Кирилловки и Бердянска, куда раньше ездили отдыхать украинцы, тоже размещаются российские военные.
Мелитополь называют городом, который на юге наиболее окопано и "защищено" врагом. Оккупанты зарывают морские контейнеры и кладут бетонные плиты, строя целые подземные города и хранилища.
Городской голова Мелитополя рассказал о строгих методах паспортизации мелитопольцев: смотрите видео
Российский паспорт или смерть
До российской оккупации в Мелитополе проживало 150 тысяч человек. В настоящее время осталось меньше половины. По словам местных жителей, в городе находятся десятки тысяч оккупантов, их даже больше, чем мариупольцев.
Россияне рассчитывали получить от местных содействия в организации власти. Однако захватчики получили четкое сопротивление, поэтому привозят в Мелитополь россиян, чтобы построить свою власть.
Российская власть состоит в терроре на местное население,
– отметил городской голова Мелитополя.
Сейчас в городе идет третья волна принудительной паспортизации. С 1 июня оккупанты запретили выдачу бесплатных лекарств и выезжать скорой медицинской помощи на вызовы к людям без российского паспорта.
Кроме того, россияне обязали всех мелитопольцев переподписать соглашения с их фейковой компанией о поставках электроэнергии.
Сегодня мелитопольцы должны делать выбор, либо жизнь с решительным паспортом и светом, либо смерть,
– подчеркнул Федоров.
В последние недели в Мелитополе участились случаи похищения людей. Оккупанты десятками в день похищают людей и сажают в плен. Таким образом, они пытаются противостоять украинскому сопротивлению.
Что известно о "хлопке" в Мелитополе
- Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о "хлопок" в городе 28 мая. Он отметил, что взрыв слышали жители центральной части Мелитополя.
- В оккупированном Мелитополе вечером 29 мая услышали взрыв. Вероятно, "хлопок" встретили где-то на объектах оккупантов.
- К вечеру 30 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Их слышали все жители города. В части города, где раздались взрывы, располагается оккупированный россиянами завод "Автоцветлит".