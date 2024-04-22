Кремль розглядає сценарій заворушень: чи є серйозною загрозою для Молдови партія "Шор"

Росія і надалі намагається впливати на Молдову, аби усунути чинне політичне керівництво і загалом тримати країну під своїм контролем. Зараз вони роблять ставку на сумнівного бізнесмена Ілона Шора.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-розслідувач RISE Moldoya Володимир Тхорик, прокоментувавши створення проросійського блоку "Перемога" на основі партії Шора. Збір політичних партій у блок стався у Москві.

До теми У Придністров'ї активізувалися російські маріонетки

Росія намагається "запускати" у Молдові старі політичні сюжети. Там знову підіймають "нафталінові" теми про "рускій язик, вєру і нєт двіженія на Запад". Ці теми зараз якраз розганяє угруповання Шора, яке називають злочинним. Цікаво, що саме Шора підозрюють у викрадені з Молдови понад 1 мільярда євро у 2014 році. Це близько третини ВВП країни.

Більш-менш адекватні політики не співпрацюють з Росією після початку повномасштабної війни. Тому цю "пластинку" з цими темами використовує колишній президент Молдови Додон; угруповання Шора та інші ще більш маргінальні партії,

– сказав журналіст.

Ці теми можуть знайти відголос лише у проросійського населення, яке проживає переважно на півдні Молдови. До прикладу, це – жителі Гагаузії. На жаль, сюди належать і деякі російськомовні українці з півночі Молдови. Тому кілька сотень тисяч людей назбирається.

Важливо, що восени 2024 року у Молдові відбудуться президентські вибори. Паралельно там проведуть референдум щодо введення проєвропейських поправок до конституції. Також влітку 2025 року там відбудуться парламентські вибори.

Чи має угруповання Шора шанси на перемогу

Як наголосив журналіст, цей блок Шора "Перемога" вже називають "бідою". Туди входить величезна кількість невідомих людей, які мають відмивати репутацію Шора.

Попри це, більшість медіаресурсів Кремля в Молдові зараз перебувають в управлінні людей Шора. Вони також організовують гучні мітинги. А його люди зустрічають з Путіним у Кремлі. Якраз нещодавно так звана глава Гагаузії Євгенія Гуцул їздила до Путіна.

Поки від цього блоку немає єдиного кандидата на вибори президента Молдови. Зараз соціологія показує, що, якби вибори відбулися цього тижня, то чинна президентка Майя Санду залишилася б на посаді. Але Кремль явно робитиме все можливе, аби знову привести до влади своїх людей.

Кремль вже проводить різні гібридні атаки. Йдеться про кібератаки на молдовські державні установи від хакерів, які пов'язані з Росією. ФСБ має під контролем політтехнологів, які ведуть виборчі кампанії проросійських політиків у Молдові. Росія цілком може піти на ще жорсткіші кроки.

Зараз Санду має шанси переобратися. Але не виключено, що Росія захоче влаштувати якусь гарячу точку в Молдові. Гагаузія або ж Придністров'я. Тут може бути два результати. Або рейтинг влади виросте на тлі загрози. Або впаде внаслідок заворушень. Зараз, за нашими даними, Кремль розглядає сценарій військових заворушень з використанням їхніх проксі у Молдові – проросійських політиків та засланих представників силових структур,

– зауважив Тхорик.

Ситуація в Молдові: коротко