Ставку у Придністров'ї зробили на найпростіше – гроші

Через банківські картки "Промсвязьбанку" пенсіонерам та бюджетникам нібито робитимуть надбавки та виплати.

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Слід розуміти, що "Промсвязьбанк", як і платіжна система "Мір", перебувають під міжнародними санкціями. Іншими словами, на території Молдови аж ніяк не зможе працювати те, про що з кимось там типу домовляється Гуцул.

Але навіщо це робиться? Регіон Гагаузії – фактично південь Молдови – переважно проросійськи налаштований, це маргінальний регіон, який ментально орієнтований на популізм. Через Євгенію Гуцул саме популістські методики й інтегрують у регіон, для соціального розгойдування.

Мовляв, подивіться, Женічка з'їздила до Москви, домовилася про легкі гроші для вас бідненьких, а цей підступний Кишинів, з цією Майєю Санду жити не дає, всі добрі ініціативи блокує!

Важливо розуміти, що разом з тим, як Гуцул "домовилася" про якісь ефемерні золоті гори для гагаузів від "Промсвязьбанку", вона перорально почала активніше ретранслювати ідею відокремлення Гагаузії від Молдови та звернення за допомогою до Росії. Тобто цей "Медведчук у спідниці" діє набагато агресивніше, ніж це робив Медведчук-українець.

Стає очевидним, що головною ставкою в Молдові для росіян є саме Гуцул. Вона використовує весь комплекс маргінальних методик, щоб створювати дестабілізаційний ефект, який нібито розхитує країну зсередини.

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Ставка ж на найпростіше рішення – вплив на маргінальну масу фінансовою складовою через природну жадібність є класикою таких гібридних російських сценаріїв. Власне, гагаузьку гібридну діву виводять на вістря атаки. Ось тільки у всіх дів, що Орлеанських, що гагаузьких, той самий кінець. У когось, звичайно, героїчний, у когось, в основному, безславний.