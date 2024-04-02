Там процвітає сучасне піратство: хто контролює окупований Бердянськ

Росіяни на тимчасово окуповані території України продовжують завозити представників "руского міра". Хтось з них обіймає посади у державних установах, а хтось контролює владу в регіонах. Така ситуація склалася, зокрема, в Бердянську

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зазначивши, що наразі місцеве населення в меншості порівняно з тими, хто приїхав до міста та області. Зокрема в Бердянську багато тих, хто перебрався сюди з Донецької області.

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Є представники різних "народів"

Колишні жителі Донеччини пішли на співпрацю з окупаційною владою та обіймали керівні посади в структурах поліції, пенсійному фонді.

Все більше приїжджає або авантюристів з материкової Росії, або чиновників, які проштрафились, і їх "на каторгу" зіслали на окуповані території. Також є ті, хто хоче заробити,

– зазначив він.

Так, російським медикам обіцяли зарплатню від 500 тисяч до 2 мільйонів рублів, якщо вони будуть працювати на окупованій території. Їх сьогодні дуже багато, за словами Дудукалова, і вони займають покинуте українцями житло.

"Приїжджають представники різних "народів" – і з Чечні, і з Дагестану, і з Інгушетії і так звані "шефи" із Твері. Усі ці невеличкі народності, які жили із санвузлом на вулиці, а сьогодні приїхали в цивілізацію. Жителів більш-менш розвинених Москви та Санкт-Петербургу там немає. Туди їде переважно весь непотріб, шлак, який є в Росії", – наголосив заступник голови Бердянської районної ради.

Хто заправляє в Бердянську

Якщо Маріуполь передали "під шефство" Рамзану Кадирову, то в Бердянську, як зауважив Дудукалов, заправляє ФСБ.

Не втомлюся пишатися місцевим населенням Бердянську, тому що воно виявилось реально українським, і окупанти не очікували цього. Тому росіяни не довіряють місцевим і не ставлять їх на керівні посади,

– пояснив заступник голови Бердянської районної ради.

В місті, за його словами, все вирішує ФСБ та приїжджі з Росії. Зокрема ФСБшники розв'язують всі питання, якщо потрібно "віджати" бізнес чи нерухомість.

"В Бердянську сьогодні процвітає сучасне піратство. Прав і свобод немає, закону немає, правди немає де шукати, тому люди просто виживають, намагаються менше контактувати та зайвий раз не виходити з будинку. До того ж на кожному кроці в місті патрулі росгвардії. Отакий жахливий настрій панує на нашій території", – резюмував Віктор Дудукалов.

Яка ситуація в окупованому Бердянську