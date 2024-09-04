Взяти Покровськ дуже важко, – воїн ЗСУ припустив, чи здатна зараз Росія на це

На Покровському напрямку станом на 4 вересня українські захисники відбили 61 атаку противника. Ворог намагається просуватися. Протикник перекидає свої резерви на Донеччину доволі швидко, ситуація там змінюється постійно.

Про це розповів в етері 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що нині складно давати прогноз щодо того, може Україна втратити Покровськ чи ні, адже ситуація залежить від багатьох факторів.

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Ворог проривається до траси

Зі слів військового, противник може знайти резерви, але й ЗСУ так само можуть це зробити. Він розповів, що російська армія має на меті підійти до траси Покровськ – Костянтинівка. Хоча нею українські військові не користуються дуже давно, є відповідний наказ щодо цього.

Є Костянтинівка, 10 кілометрів на схід від неї – Часів Яр, 12 – 15 кілометрів на південь – Торецьк, від Костянтинівки 25 кілометрів до Покровська, там пролягає траса, до якої проривається ворог. Йому не дуже й Покровськ потрібен. Ті ресурси, які є в противника, дозволяють йому мріяти про те, аби перерізати логістику, цю трасу,

– зазначив Сазонов.

Військовослужбовець припустив, що окупанти хочуть відрізати українське військо на Донеччині від запорізького угрупування ЗСУ.

Фронт на Покровському й Торецькому напрямках не впав

Сазонов пригадав події, які відбувались пів року тому довкола Часового Яру, плекаючи надію, що й Покровськ вистоїть.

"В березні нашу 41 бригаду перекидали в Часів Яр з Куп'янська, ми тоді жартували, що треба зробити більше фото в місті, бо за тиждень можемо його втратити. Минуло пів року, ворог так і не взяв Часів Яр. Щодо Торецька, там противник рухається, але ми це називаємо "2 хати на добу", тобто це не просування, фронт не впав, як і на Покровську", – озвучив Сазонов.

Покровський напрямок військовий назвав найважчим. Для порівняння, біля Часового Яру за добу може бути від 7 до 12 великих штурмів, біля Торецька від 10 до 15, на Покровському напрямку 50 – 55. І це мовиться про масштабні атаки, маленькі боєзіткнення, за словами Сазонова, не рахуються.

Росіяни проходять невеликими групами

Аби не стати мішенню для ракет і дронів з боку ЗСУ, російські солдати рухаються маленькими групами, потім формують декілька основних і йдуть в атаку. На Покровський напрям ворог кидає всі свої засоби ураження, бо для нього саме цей напрям є пріоритетом.

Зі слів Сазонова, російське командування воліє звітувати в Кремлі своєму керівництву хоч про якісь успіхи російської армії. Адже на Часовому Яру, Лимані, в Запорізькій та Херсонській областях успіхів у противника немає.

На Покровському напрямку є просування, противник намагається з цього вичавити максимально, що може і прозвітувати про це в Москві. В тому числі щоб надалі використовувати це на перемовинах, якщо вони відбудуться. Взяти Покровськ дуже важко, я сумніваюся, що російським військам вдасться це зробити,

– наголосив Сазонов.

На Покровському напрямку ворог намагається просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селидового. Основні ж зусилля докладає в районах Новогродівки, Гродівки й Михайлівки. Двічі завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував КАБами Селидове і Мирноград.