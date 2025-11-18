Конвеєр смерті, – військовий описав шокуючу тактику росіян на полі бою

Тактика російських окупантів фактично не змінюється упродовж останніх місяців. Вони наочно показують, що людське життя для них взагалі нічого не варте.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що ворог намагається реалізувати перевагу в кількості ресурсів та особового складу. Втрати у них більш ніж серйозні.

Які шокуючі історії розповідають військові з фронту?

Як наголосив Назаренко, тактика ворога зараз приблизно однакова. Вони намагаються просуватися вперед невеликими групами по 2 – 3 – 4 окупанти. Це можуть бути нашвидкуруч зібрані люди, які два тижні були на полігоні – і вже йдуть в атаку з однією гвинтівкою.

Їм дають одну рацію та наказують йти натоптаними стежками. Вони часто не знають що робити та так далі. Для окупантів людське життя – найнижча цінність. Розвідка виявляє ці групи окупантів. І далі по них працюють ударні безпілотники,

– розповів військовий.

Сили оборони України роблять все можливе, щоб стримувати ворога. Пілоти БпЛА намагаються якнайшвидше знищити ворога, аби той не дійшов до позицій піхотинців.

Зверніть увагу! Станом на 18 листопада Росія вже втратила понад 1 мільйон 160 тисяч особового складу.

Попри все, у ворога дійсно величезна кількість резервів. Вони зазнають колосальних втрат, але мають можливість поповнювати особовий склад. Так все йде по колу. Це чітко видно на тому ж Покровському напрямку.

Коли в мене питають, яка ситуація на Покровському напрямку, то я одразу кажу, що все лишається без змін. Цей конвеєр смерті продовжується. Все це супроводжується шаленим використанням некерованих авіаційних бомб, КАБів,

– зазначив військовий.

Ситуація в Покровську: коротко