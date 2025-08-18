Ситуація на полі бою досить напружена. Російські окупанти готують штурмові групи для подальших дій. Ймовірно, із залученням великої кількості техніки.

Зазвичай ворог застосовує велику кількість живої сили, яка намагається просуватися, але водночас обходити населені пункти. Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"Ворог готує свої штурмові групи для подальших дій. Ймовірно, навіть з залученням великої кількості техніки. Хоча на нашому напрямку це достатньо не частий період часу. Адже росіяни зазвичай застосовують велику кількість особового складу, який намагається просочуватися, просуватися і водночас обходити населені пункти, через які має свій маршрут", – сказав він.

Основне завдання росіян зараз – показати на карті, що вони просуваються далі, ніж це реально відбувається. Українські захисники знають маршрути противника, його плани. Сили оборони України будуть робити усе можливе для того, щоб стримати ворога, не дати йому просуватися, щоб знищувати загарбників у великій кількості.

Як змінилась тактика ворога?

Андрій Отченаш зазначив, що тактика противника змінилася з 2024 року. Раніше росіяни використовували повністю обшиту броньовану техніку. Залучалося до 10 одиниць техніки для штурмових дій.

Зараз ворог максимально використовує малі піхотні групи, водночас обходячи населені пункти. Раніше окупанти намагалися захопити саме населені пункти, вибиваючи українські сили звідти. Наразі вони намагаються максимально зменшити кількість бойових дій і контактів, але знаходити дірки в обороні ЗСУ. Відповідно просочуватися і доповідати про те, що начебто вони захопили якийсь населений пункт.

Ситуація дійсно напружена через те, що у противника у десятки разів більше сил, ніж у Сил оборони України. Саме за допомогою цього вони мають можливість просуватися туди, куди вони просуваються. Але ми стримуємо противника і будемо дивитися на те, як він рухається далі. Єдине, що дійсно змінилося – це те, що використання кількості важкої техніки зараз зводиться до мінімуму у порівнянні з 2023 – 2024 роками,

– пояснив офіцер.

Наразі не спостерігаються проблеми ворога з БпЛА. Росіяни випускають велику кількість "дронів-ждунів", безпілотників на оптоволокні, на звичайних частотах і так далі.

Однак у Сил оборони активно розвиваються наземні роботизовані комплекси. А ось росіяни використовують їх мінімально.

Плани росіян на фронті: що відомо?