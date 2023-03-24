Росія поновила сценарій із десантом у Придністров'ї: у невизнаній республіці лагодять аеродром

На аеродромі під Тирасполем зафіксували роботи з ремонту та модернізації аеродрому. Їх проводять для того, аби з'явилася можливість садити літаки вночі.

Поки Росія прискорює дестабілізацію Молдови, уряд у Кишиневі уважно стежить за тим, що відбувається в невизнаному Придністров'ї. Російські окупаційні війська можуть розморозити там конфлікт, аби заблокувати проєвропейський шлях країни.

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Росіяни могли напасти на Одесу з Придністров'я

Придністров'я географічно ізольоване від Росії. Невизнана республіка розташована між Молдовою та Україною. Тому на початку повномасштабного вторгнення існували серйозні побоювання щодо можливості нападу з Придністров'я та з'єднання з російською армією через Одесу. Проте тепер цей сценарій більше не є неминучим ризиком.

Варто зазначити, що в середині лютого, коли в Кишиневі була зірвана спроба державного перевороту, міністр закордонних справ Ніку Попеску підтвердив сценарій перекидання російської авіації до Кишинева. Молдовський чиновник тоді заявив, що одним із заходів, які розглядаються для захисту аеропорту, є знищення або блокування злітно-посадкової смуги.

Своєю чергою, президентка аналітичного центру "Експерти з безпеки та глобальних питань" Анжела Гремада зауважила, що участь Придністров'я у війні проти України не вигідна лідерам сепаратистів, які усвідомлюють, що вони втратять багато економічних вигод.

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У Придністров'ї лагодять аеродром

Військові джерела в Кишиневі повідомили на умовах анонімності, що є ознаки того, що придністровські сепаратисти проводять роботи з модернізації аеропорту Тирасполя. Модернізація спрямована на те, щоб дозволити літакам приземлятися вночі.

За інформацією Defense Express, найімовірніше в Кремлі просто відклали план висадки десанту, а не скасували. Проліт військово-транспортних літаків Росії до цього аеродрому означає необхідність подолати понад 40 – 70 кілометрів над територією України.

Навіть якщо літаки пройдуть на мінімально можливій висоті над Дністровським лиманом, то потім вони сідатимуть у 7 – 12 кілометрах від кордону України та території Молдови, яка контролюється Кишиневом, тобто у зоні дії РСЗВ та артилерії.

Єдиний сценарій, за яким можна було б втілити у життя такий задум, – несподіваність. Проте повітряний простір перебуває під постійним контролем Повітряних Сил ЗСУ та НАТО, включно з літаками AWACS. Своєю чергою, молдавські військові можуть просто у бінокль спостерігати за тим, що відбуватиметься на аеродромі.

У реалізації минулого аналогічного плану Кремля мали взяти участь підрозділи 126-ої окремої бригади берегової оборони та 810-ої окремої бригади морської піхоти Росії. Обидва угруповання вже зазнали величезних втрат на війні в Україні. Ба більше, навряд чи теперішній рівень оснащеності та навченості загарбників дозволяє реалізувати подібну операцію.

У березні минулого року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про виключення Росії з організації та одноголосно проголосувала за поправку, яка передбачає офіційне визнання Придністров'я російською окупаційною зоною.