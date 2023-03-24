Россия возобновила сценарий с десантом в Приднестровье: в непризнанной республике чинят аэродром

На аэродроме под Тирасполем были зафиксированы работы по ремонту и модернизации аэродрома. Их проводят для того, чтобы появилась возможность сажать самолеты ночью.

Пока Россия ускоряет дестабилизацию Молдовы, правительство в Кишиневе внимательно следит за происходящим в непризнанном Приднестровье. Российские оккупационные войска могут разморозить там конфликт, чтобы заблокировать проевропейский путь страны.

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Россияне могли напасть на Одессу из Приднестровья

Приднестровье географически изолировано от России. Непризнанная республика находится между Молдовой и Украиной. Поэтому в начале полномасштабного вторжения существовали серьезные опасения по поводу возможности нападения из Приднестровья и соединения с российской армией через Одессу. Однако теперь этот сценарий больше не является неизбежным риском.

Стоит отметить, что в середине февраля, когда в Кишиневе была сорвана попытка государственного переворота, министр иностранных дел Нику Попеску подтвердил сценарий перебрасывания российской авиации в Кишинев. Молдавский чиновник тогда заявил, что одной из мер, рассматриваемых для защиты аэропорта, является уничтожение или блокирование взлетно-посадочной полосы.

В свою очередь, президент аналитического центра "Эксперты по безопасности и глобальным вопросам" Анжела Гремада отметила, что участие Приднестровья в войне против Украины не выгодно лидерам сепаратистов, которые осознают, что они потеряют многие экономические выгоды.

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В Приднестровье чинят аэродром

Военные источники в Кишиневе сообщили на условиях анонимности, что есть признаки, что приднестровские сепаратисты проводят работы по модернизации аэропорта Тирасполя. Модернизация направлена на то, чтобы разрешить самолетам приземляться ночью.

По информации Defense Express, вероятнее всего в Кремле просто отложили план высадки десанта, а не отменили. Пролет военно-транспортных самолетов России на этот аэродром означает необходимость преодолеть более 40 – 70 километров над территорией Украины.

Даже если самолеты пройдут на минимально возможной высоте над Днестровским лиманом, то они будут садиться в 7 – 12 километрах от границы Украины и территории Молдовы, которая контролируется Кишиневом, то есть в зоне действия РСЗО и артиллерии.

Единственный сценарий, по которому можно было бы воплотить в жизнь такой замысел, – неожиданность. Однако воздушное пространство находится под постоянным контролем воздушных сил ВСУ и НАТО, включая самолеты AWACS. В свою очередь, молдавские военные могут прямо в бинокль наблюдать за тем, что будет происходить на аэродроме.

В реализации предыдущего аналогичного плана Кремля должны были принять участие подразделения 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты России. Обе группировки уже понесли огромные потери на войне в Украине. Более того, вряд ли нынешний уровень оснащенности и обученности захватчиков позволяет реализовать подобную операцию.

В марте прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об исключении России из организации и единогласно проголосовала за поправку, предусматривающую официальное признание Приднестровья российской оккупационной зоной.