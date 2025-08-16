Кілька днів тому російським силам вдалося здійснити прорив на Добропільському напрямку. Ворог зайняв низку населених пунктів. Згодом Сили оборони вибили противника.

Так, 15 липня стало відомо, що ЗСУ відкинули окупантів біля семи селищ у районі Добропілля. Йдеться про Рубіжне, Золоте Колодязь, Веселе, Вільне, Шахове, Никанорівка, Сухецьке, передає 24 Канал.

️Що відбувається на Добропільському напрямку?

Водночас загарбники не припинили наступальні дії на Добропільському напрямку.

У заяві ОСУВ "Дніпро" зазначається, що ворожа армія безуспішно атакувала підрозділи ЗСУ біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка.

Однак противнику вдалося витіснити українські підрозділи та окупувати Попів Яр.

Також ворог намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового і активізував наступ в бік Іванівки.

До слова, у РНБО повідомляли, що Володимир Путін привіз на зустріч з Трампом в Аляску карту Донеччини. На ній показано просування російських ДРГ. Очільник Кремля хотів переконати американського колегу. що Росія вже скоро здатна обвалити фронт.

