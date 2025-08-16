Несколько дней назад российским силам удалось осуществить прорыв на Добропольском направлении. Враг занял ряд населенных пунктов. Впоследствии Силы обороны выбили противника.

Так, 15 июля стало известно, что ВСУ отбросили оккупантов возле семи поселков в районе Доброполья. Речь идет о Рубежном, Золотое Колодец, Веселое, Вольное, Шаховое, Никаноровка, Сухецкое, передает 24 Канал.

Что происходит на Добропольском направлении?

В то же время захватчики не прекратили наступательные действия на Добропольском направлении.

В заявлении ОСУВ "Днепр" отмечается, что вражеская армия безуспешно атаковала подразделения ВСУ возле населенных пунктов Уют, Русин Яр, Полтавка и Владимировка.

Однако противнику удалось вытеснить украинские подразделения и оккупировать Попов Яр.

Также враг пытается расширить зону контроля у Нового Шахового и активизировал наступление в сторону Ивановки.

К слову, в СНБО сообщали, что Владимир Путин привез на встречу с Трампом в Аляску карту Донецкой области. На ней показано продвижение российских ДРГ. Глава Кремля хотел убедить американского коллегу. что Россия уже скоро способна обрушить фронт.

