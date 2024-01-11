Фігурував у кримінальних справах і до війни: нові деталі у скандалі з Гринкевичами
Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич був одним із головних постачальників для Міністерства оборони України. Однак 29 грудня його затримали на хабарі у розмірі 500 тисяч доларів, які підприємець хотів дати слідчим ДБР, аби відкупитися від проваджень, які були відкриті проти нього. Відтоді з'являється дедалі більше корупційних деталей про діяльність бізнесмена та його родини.
Заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан розповіла 24 Каналу, що ситуація з Гринкевичами виникла через недопрацювання правоохоронних органів. Тепер стає відомо про чимало журналістських розслідувань та постанов у судовому реєстрі щодо компаній, які належать цій родині.
До теми Справа Гринкевичів: студенти Львівської Політехніки планують мітинг – де і коли він буде
Бізнесмен уже фігурував у кримінальних провадженнях
"У родини Гринкевичів переважно будівельний бізнес, над яким вони працювали до війни. Ці компанії фігурували у багатьох кримінальних провадженнях. Наприклад, щодо завищення цін на будівництві митного посту в Чопі. Але справа нічим не закінчилася. Були кримінальні провадження щодо інших будівельних підрядів, зокрема на реконструкцію центру безпеки в Карпатах", – розповіла Олена Щербан.
Вона додала, що якби свого часу правоохоронні органи якісно спрацювали й довели ці справи до логічного завершення, відбувалися б арешти й конфіскації, то, ймовірно, бізнес цієї родини не зміг би наживатися на тендерах Міноборони.
Відтак, щодо справ, які обговорюють зараз, то тут ключовим фактором також буде якісна робота правоохоронних органів. Наразі про це складно робити висновки, адже є лише повідомлення від Міноборони, що цю особу взяли на хабарі.
Які небезпеки можуть виникнути
"На відміну від багатьох попередніх кейсів ДБР, коли оприлюднювали відео, якісь негласні слідчі дії, які підтверджують пропозицію хабаря, то в цьому випадку таких доказів чомусь не оприлюднили", – зауважила Щербан.
Також поки немає відкритих судових засідань, де розглядаються докази, щоб можна було зробити певні висновки про те, наскільки справа обґрунтована й перспективна.
У ДБР повідомили, що ключова справа, через яку Гринкевич пропонував хабар, стосується постачання харчування для Міноборони. Окрім цього, є інші контракти про постачання одягу, бронежилетів, але ДБР не інформує, яка кваліфікація цих злочинів, тобто за якими статтями Кримінального кодексу вони здійснюють розслідування.
З нашого боку це означає, що потрібно ретельно стежити за цими справами, щоб зрозуміти, чи справді ДБР якісно працює, і чи спроможне довести такі справи до логічного завершення,
– наголосила Олена Щербан.
Вона зауважила, що історія з Гринкевичами дещо відвертає увагу від іншого публічного скандалу з Тетяною Глиняною. Жінка постачала харчування для Міністерства оборони й отримала контракти на суму 8 мільярдів гривень – це у 8 разів більше, ніж Гринкевич. Зароблені гроші вона інвестувала в готелі у Хорватії.
Не було реакції від правоохоронних органів, що теж насторожує. Поки рано робити висновки, але я дуже побоююсь, щоб ці історії не були лише медійними скандалами, що один "перебив" проблеми іншої,
– зауважила Щербан.
Скандал навколо родини Гринкевичів: контекст
- Українське суспільство сколихнула новина про те, що львівський бізнесмен обікрав військових та армію на понад 1 мільярд гривень. Ігор Гринкевич підписував різні меморандуми з чиновниками регіонального та центрального рівнів. Він укладав багатомільйонні контракти на постачання нашому війську одягу, їжі та багато іншого.
- Журналісти підрахували, що за попередню суму названих збитків – 1,2 мільярда гривень - можна було б придбати майже 8 тисяч приладів нічного бачення, більше, ніж 14 тисяч квадрокоптерів, 480 тисяч аптечок. За "відмиті" гроші вдалося б купити зброю: кулемети, ударні безпілотники, навіть 5 танків M1 Abrams або ж 4 танки Leopard 2A6.
- Після скандалу у Міністерстві оборони повідомили, що розривають договори з компаніями, які пов'язані з родиною Гринкевичів. Втім один контракт все-таки продовжує діяти, він стосується постачання харчування нашим військовим у Миколаївській та Херсонській областях. У Міноборони харчове забезпечення українських захисників назвали важливим пріоритетом, але пообіцяли, що розірвуть договір, якщо для цього з'являться підстави.
- Звинувачення лунають і в бік сина скандального бізнесмена – Романа Гринкевича. Він є керівником фірми, яка також займалася постачанням для Міноборони. Раніше вона була зареєстрована у Житомирі. За час діяльності вдалося укласти договорів на загальну суму 210 мільйонів гривень.
- Від ДБР 11 січня стало відомо, що все майно і рахунки сім'ї бізнесмена – заарештовані. За адресами проживання та роботи Гринкевича вже провели обшуки. Також правоохоронці отримали висновок від експертів, відповідно до якого продукція, яку постачали компанії Гринкевича для Міноборони, не відповідає якісним характеристикам. Тобто у ЗСУ її не можуть використовувати.