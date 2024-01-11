Фигурировал в уголовным делам и до войны: новые детали в скандале с Гринкевичами

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был одним из главных поставщиков Министерства обороны Украины. Однако 29 декабря его задержали на взятке в размере 500 тысяч долларов, которые предприниматель хотел дать следователям ДБР, чтобы откупиться от открытых против него дел. С тех пор появляется все большее количество коррупционных деталей о деятельности бизнесмена и его семьи.

Заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан рассказала 24 Каналу, что ситуация с Гринкевичами возникла из-за недоработки правоохранительных органов. Теперь становится известно о многих журналистских расследованиях и постановлениях в судебном реестре в отношении компаний, которые принадлежат этой семье.

К теме Дело Гринкевичей: студенты Львовской политехники планируют митинг – где и когда он будет

Бизнесмен уже фигурировал в уголовных производствах

"У семьи Гринкевичей преимущественно строительный бизнес, над которым они работали до войны. Эти компании фигурировали во многих уголовных производствах. Например, по поводу завышения цен на строительстве таможенного поста в Чопе. Но дело ничем не закончилось. Были уголовные производства по другим строительным подрядам, в частности на реконструкцию центра безопасности в Карпатах", – рассказала Елена Щербан.

Она добавила, что если бы в свое время правоохранительные органы качественно сработали и довели эти дела до логического завершения, происходили бы аресты и конфискации, то, вероятно, бизнес этой семьи не смог бы наживаться на тендерах Минобороны.

Следовательно, в отношении дел, которые обсуждают сейчас, здесь ключевым фактором также будет качественная работа правоохранительных органов. Пока об этом сложно делать выводы, ведь есть только сообщения от Минобороны, что это лицо взяли на взятке.

Какие опасности могут возникнуть

"В отличие от многих предыдущих кейсов ДБР, когда публиковали видео, какие-то негласные следственные действия, подтверждающие предложение взятки, то в этом случае таких доказательств почему-то не обнародовали", – отметила Щербан.

Также пока нет открытых судебных заседаний, где рассматриваются доказательства, чтобы можно было сделать выводы о том, насколько дело обосновано и перспективно.

В ДБР сообщили, что ключевое дело, по которому Гринкевич предлагал взятку, касается поставок питания для Минобороны. Кроме того, есть другие контракты о поставках одежды, бронежилетов, но ДБР не информирует, какая квалификация этих преступлений, то есть по каким статьям Уголовного кодекса ведется расследование.

С нашей стороны это означает, что нужно тщательно следить за этими делами, чтобы понять, действительно ли ДБР качественно работает и способно ли довести такие дела до логического завершения,

– подчеркнула Елена Щербан.

Она заметила, что история с Гринкевичами несколько отвлекает внимание от другого публичного скандала с Татьяной Глиняной. Женщина поставляла питание для Министерства обороны и получила контракты на сумму 8 миллиардов гривен – это в 8 раз больше, чем Гринкевич. Заработанные деньги она инвестировала в гостиницу Хорватии.

Не было реакции от правоохранительных органов, что тоже настораживает. Пока рано делать выводы, но я очень боюсь, чтобы эти истории не были только медийными скандалами, что один "перебил" проблемы другой,

– заметила Щербан.

Скандал вокруг семьи Гринкевичей: контекст