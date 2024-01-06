Татьяна Глиняная считается одной из крупнейших поставщиц продовольствия для ВСУ. Расследователи выяснили, что она купила гостиницы в хорватском городе Сплит.

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Что известно о недвижимости

В материале предполагается, что Глиняная, возможно, решила сменить профиль деятельности. В 2023 году предпринимательница начала появляться в хорватских гостиницах как новая владелица и давала указания персоналу на украинском.

Она (Глиняная – 24 Канал) сидела в холле и активно раздавала указания местному персоналу на украинском языке. Говорят, что у нее где-то возле Белой Церкви есть мясоперерабатывающий завод,

– сказал анонимный собеседник.

К слову, это неназванный источник знаком с работой гостиничного бизнеса в Сплите. Собеседник был свидетелем одного из таких совещаний. Во время общения с журналистами он увидел фотографию и подтвердил, что говорится именно о Татьяне Глиняной. Анонимный собеседник заявил, что Глиняную связывают с гостиницами Mirari, Ora и еще одной, которая якобы находится за пределами города. Однако её название источник не знает.

С помощью хорватского бизнес-реестра журналисты установили, что с осени 2023 года эта бизнес-леди стала бенефициаром компаний Zen Adria d.o.o., Pigment d.o.o. и Mimoza d.o.o. Также стало известно, что в 2016 году Глиняная стала основательницей Nazarii d.o.o. В 2022 году её дочь Ирина Кут на некоторое время становилась владелицей этой фирмы.

Место регистрации Nazarii d.o.o. в Бреле, скорее всего, является местом регистрации лично Татьяны Глиняной. Именно этот адрес указан в одном из хорватских реестров,

– отмечается в материале.

Эти 4 компании владеют несколькими отелями в городе Сплит:

бутик-отель Mirari – имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше;

отель Ora категории 4* – имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек;

бутик-отель Luxe категории 4* – имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек;

отель Posh категории 5* – имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше и СПА-центр.

Издание отмечает, что такие отели могут стоить от 2,5 – 3 миллиона евро. То есть покупка четырех гостиниц в центре Сплита обошлась более чем в 10 миллионов евро. Анонимный источник сообщил, что в Mirari провели реновацию. Также возле этой гостиницы проводится строительство.

Кроме этого упомянутые выше 4 фирмы имеют отношение к одному частному дому.

Что известно о Глиняной

Татьяна Глиняная родилась в 1960 году в селе Чупира Маловильшанского сельского общества Белоцерковского района Киевской области. В 1980 году после окончания Киевского торгово-кооперативного техникума она пошла работать бухгалтером в районное общество "Кроловник".

На базе предприятия "Кроловник", основанного в 1971 году, затем создали предприятия "Хутровик" и ООО "Визит". Именно их в 1996 году возглавила Глиняная.

Постепенно были созданы мясозаготовительные и перерабатывающие мощности в городе Узин Белоцерковского района. Компания взяла в управление около 200 столовых Министерства обороны. Бизнес-группа, связываемая с Татьяной Глиняной, впоследствии стала одним из ключевых поставщиков продуктов питания Министерству обороны Украины, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии Украины и другим государственным учреждениям,

– отмечается в расследовании.

Как пишет издание "Наши деньги", Глиняная также была основательницей ООО "Премиум компани", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт". Эти компании в разное время были или до сих пор являются крупными поставщиками продуктов питания для ВСУ.

Журналисты выяснили, что цены продовольствия для военных от "Гранд консалта" очень завышены в актуальных контрактах. В качестве примера приводится гречка. В контракте, действовавшем во втором полугодии 2023 года, она стоила 66 гривен за килограмм, а в контракте на первые три месяца 2024 года этот продукт стоил 50 гривен за килограмм. По данным Госстата, розничные цены на гречку в этот период постоянно были в 1,2 – 2 раза меньше. По состоянию на январь 2024 гречку в среднем можно купить за 26 гривен за килограмм.

Какие были скандалы с Глиняной

Татьяна Глиняная, связанные с ней компании и ее близкое окружение попадали в ряд скандалов. Так, в 2013 году журналисты провели расследование касательно ООО "Визит". Это предприятие выиграло тендер Министерства социальной политики на организацию питания детей-чернобыльцев, после чего поставляло некачественную еду по завышенным ценам.

В 2015 году сообщалось, что зять Татьяны Глиняной Руслан Березюк, который был топ-менеджером ООО "Визит", мог быть замешан в деле со взяткой начальнику управления тыла Нацгвардии. Речь идет о Святославе Манжуре.

Самый громкий скандал за последнее время – это история с закупкой яиц по 17 гривен для ВСУ. Журналисты писали, что Глиняная связана с этим. СМИ сообщали, что у компании из ее группы был такой пункт каталога.

Что этому предшествовало