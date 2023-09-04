Кроме этого, глава Минобороны отметил, что все это дело является полным "фейком" и "мемом", который раздули в сети. Он заверил, что подобных закупок никогда не было.

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Резников высказался о скандале с закупкой яиц

Министр подчеркнул, что еще летом 2022 года в письменном виде обратился в Госаудитслужбу с просьбой назначить проверку Министерства обороны по сроку после начала полномасштабного вторжения. Это требовалось для того, чтобы проверить неточности в документах, которые могли возникнуть после 24 февраля 2022 года.

"Я совершенно сознательно это делал, потому что понимал, что во время сложного периода точно будет много документальных нарушений: не оформлены документы, протоколы и так далее. Поэтому обратился в Госаудитслужбу еще летом прошлого года. Мы даже не были у них в плане – они изменили его ради этой проверки", – подчеркнул Резников.

Кроме того, он также направил письмо в Счетную палату, чтобы проверить возможные дополнительные нюансы учета международной технической помощи. Министр подчеркнул, что это была первая масштабная проверка за все 30 лет независимости нашего государства.

Он отметил, что после проверки внутреннего аудита он отстранил от исполнения обязанностей руководителя департамента государственных закупок. Однако сам Резников отметил, что все те расследования, которые вышли после этого аудита, являются "так называемыми".

В то же время Резников отметил, что он и его команда реагировали на все эти "расследования", однако сомневается, что в них могли быть элементы коррупции. Хотя он признает, что небрежность имела место, даже по делу со скандальной закупкой яиц.

Бывает небрежность, например, это тоже – нарушение. Но когда тебе на голову надевают обвинение, не соответствующее действительности – это неправда. С теми же яйцами – это фейк. Это мем, который сделали, и он не соответствует действительности, это ложь,

– подчеркнул министр.

Он также заверил, что никогда Министерство обороны, по крайней мере, за период его пребывания в должности министра, не покупало яйца по 17 гривен за штуку. И это, по его словам, исследовано в акте Госаудита.

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