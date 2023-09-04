Об этом стало известно с официальных страниц европейских чиновников в соцсетях. Детальнее о том, что сказали политики – дальше расскажет 24 Канал.
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Европейские чиновники выразили благодарность Резникову
Бывший министр обороны Великобритании Бен Волес в своих соцсетях поблагодарил Алексея Резникова за совместную работу. Также он рассказал о его вкладе в разблокировку международной поддержки.
Удачи, Алексей! Вы были фантастическими для Украины. С самого начала мы работали вместе, и без вас мы не смогли бы разблокировать международную поддержку! Мало кто будет знать все, что вы сделали в течение этой войны, но от тех, кто знает, – спасибо,
– написал Волес.
Бен Волес поблагодарил Резникова / Скриншот из соцсетей
В свою очередь, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню отметил, что гордится тем, чего они вместе с Резниковым добились для увеличения военной поддержки Украины со стороны Франции. "Уважаемый Алексей, спасибо за вашу преданность Украине и Европе" – написал Лекорню.
Себастьян Лекорню отметил, что гордится сотрудничеством с Резниковым / Скриншот с соцсетей
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас поблагодарил Резникова за дружбу и все, что он сделал для приближения Украины к победе. Также Резникова поблагодарили за сотрудничество ряд послов и парламентариев европейских государств, в частности бывший министр обороны Финляндии Микко Савола, бывший посол Эстонии в Украине Каимо Кууск, румынский дипломат Андрей Тарнео, депутат и член Комитета по иностранным делам Риксдага Швеции Екатерина Толгфорс и другие.
Арвидас Анушаускас также выразил благодарность Резникову / Скриншот из соцсетей