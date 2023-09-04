Про це стало відомо з офіційних сторінок європейських високопосадовців в соцмережах. Детальніше про те, що сказали політики – далі розповість 24 Канал.

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Європейські високопосадовці висловили подяку Резнікову

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Волес у своїх соцмережах подякував Олексію Резнікову за спільну роботу. Також він розповів про його внесок у розблокування міжнародної підтримки.

Успіхів, Олексію! Ви були фантастичними для України. З самого початку ми працювали разом і без вас ми не змогли б розблокувати міжнародну підтримку! Мало хто знатиме все, що ви зробили протягом цієї війни, але від тих із нас, хто знає, – дякую,

– написав Волес.



Бен Волес подякував Резнікову / Скриншот з соцмереж

Своєю чергою, міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню зазначив, що пишається тим, чого вони разом з Резніковим досягли для збільшення військової підтримки України з боку Франції. "Шановний Олексію, дякую за вашу відданість Україні та Європі" – написав Лекорню.



Себастьян Лекорню відзначив, що пишається співпрацею з Резніковим / Скриншот з соцмереж

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас подякував Резнікову за дружбу та все що він зробив для наближення України до перемоги. Також, Резнікову подякували за співпрацю низка послів та парламентарів європейських держав, зокрема колишній міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, колишній посол Естонії в Україні Каімо Кууск, румунський дипломат Андрей Тарнеа, депутатка та членкиня Комітету у закордонних справах Риксдагу Швеції Катаріна Толгфорс та інші.



Арвідас Анушаускас також висловив вдячність Резнікову / Скриншот з соцмереж