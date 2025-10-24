"Раміно, навіщо ти це зробила?": речник Київського ТЦК відреагував на скандал з мобілізованим

У Бориспільському РТЦК був випадок, коли мобілізований віддав одного телефона, а інший був захований. Згодом на нього він почав знімати відео та розповідати про нібито "жахливі умови".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП Олег Байдалюк. За його словами, конкретно у Бориспільському РТЦК немає страшних умов, про які мовилося у відео.

Читайте також Реалії мобілізації, бійки та скандали з цивільними: інтерв'ю з речником Київського ОТЦК

Які насправді умови у Бориспільському РТЦК?

Олег Байдалюк зазначив, що у мобілізованих забирають телефон, але перед тим дозволяють сповістити рідних. Він пригадав ситуацію, коли у Бориспільському РТЦК один чоловік віддав телефон, але мав ще одного, який був захований. Він опублікував відео, де порівняв умови з в'язницею.

Речник стверджує, що умови в ТЦК у Борисполі не є жахливими. За його словами, там дійсно стоять ліжка у два поверхи, чисті матраци, усе охайно прибрано. Мобілізованих годують три рази на день. Він назвав це відео прикладом подачі матеріалу "в стилі Раміни Есхакзай", коли люди показують усе в негативному світлі.

Я зараз конкретно про Бориспільський РТЦК. Офіцери, які служать там, їдять у тій же столовій разом з мобілізованими. Жодного розділення немає. Та сама їжа, кухня, продукти. Якщо залишається черговий ТЦК, вони сплять на тих самих ліжках. Більшість – це вкиди. Навіть те, що зробила Раміна. Раміно, навіщо ти це зробила? Немає такого жаху,

– сказав він.

Нагадаємо, що журналістка Раміна Есхакзай опублікувала "ексклюзивні кадри" з нібито збірного (розподільчого) пункту на ДВРЗ у Дніпровському районі столиці. У Київському міському ТЦК та СП прокоментували, що те, що зображено на фото, видають за збірний пункт міста Києва, однак немає підтвердження, що на фото саме він.

Чи законною забирати телефони у мобілізованих?