Скандал з "Укрексімбанком": Мецгеру та ще одному фігуранту справи вручили підозру

Євгену Мецгеру як фігуранту справи про перешкоджання роботі журналістів "Схеми" вже вручили повідомлення про підозру. Окрім того, підозру отримала ще одна службова особа банку.

Прізвища другого підозрюваного не називають. Водночас це може бути директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов або директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов. Наразі їх обох відсторонили від роботи.

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Фахівці також вивчають участь у справі ще третьої людини. Її дії зафіксували на відео, яке оприлюднили журналісти.

Реакція Мецгера на підозру

Мецгер підтвердив, що близько 9:00 до його будинку прибули правоохоронці і вручили підозру. Фінансист наголосив: він готовий співпрацювати зі слідством.

Глибоко переконаний, що свобода слова – це важлива складова розвитку України,

– заявив Мецгер.

Скандал з "Укрексімбанком": головне

Під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером на знімальну групу програми "Схеми" напали в "Укрексімбанку". Зокрема, в оператора забрали дві камери. Причиною стало те, що банкіру не сподобалося одне з питань.

Коли техніку повернули журналістам, скандальних кадрів вже не було. Водночас фахівцям вдалося їх відновити. Згодом повне відео інциденту опублікували у мережі.

Мецгер визнав свою помилку і написав заяву на звільнення. Він заявив, що "емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання".

Генпрокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла, що "безумство" не покриватимуть.

Працівникам банку загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на строк до 5 років.

Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": дивіться відео

Допис Поліції Києва

Поліцейські вручили повідомлення про підозру керівництву банку у перешкоджанні професійній діяльності журналістів

Працівникам фінансової установи загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

4 жовтня до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від редактора одного з інтернет-видань про те, що у приміщенні фінансової установи на вулиці Антоновича знімальній групі перешкоджають журналістській діяльності. За цим фактом столичні дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Сьогодні, 7 жовтня, поліцейські та працівники прокуратури вручили підозру двом службовим особам банку.

Крім того дізнавачі разом із процесуальними керівниками вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео, оприлюднене журналістами та причетність інших осіб. За результатами перевірки їх діям буде надано відповідну правову кваліфікацію.