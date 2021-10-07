Скандал с "Укрэксимбанком": Мецгеру уже вручили подозрение

Одному из фигурантов дела о препятствовании работе журналистов "Схемы" уже вручили уведомление о подозрении. Сейчас правоохранители также устанавливают местонахождение еще одного служебного лица банка.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что в отношении человека, которого разыскивают, также уже составили сообщение о подозрении. Соответствующие решения согласовала Голосеевская окружная прокуратура города Киева.

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Препятствование работе журналистов программы "Схемы" – одному из фигурантов вручено уведомление о подозрении,

– говорится в сообщении.

Скандал с "Укрэксимбанком": главное

Во время интервью с главой правления Евгением Мецгером на съемочную группу программы "Схемы" напали в "Укрэксимбанке". В частности, у оператора забрали две камеры. Причиной стало то, что банкиру не понравился один из вопросов.

Когда технику вернули журналистам, скандальных кадров уже не было. В то же время специалистам удалось их восстановить. Впоследствии полное видео инцидента опубликовали в сети.

Мецгер признал свою ошибку и написал заявление на увольнение. Он заявил, что "эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания".

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