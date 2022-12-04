Секретар єпархії УПЦ МП, якого заскочили з 17-річним хлопцем, став єпископом

Архимандрита Никиту, який днями втрапив у гучний секс-скандал, підвищили до єпископа. Архієрейська хіротонія відбулася в особистій резиденції митрополита Онуфрія у Феофанії.

Архимандрита Никиту в цю єпархію призначили єпископом 23 листопада замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії. Однак архієрейська хіротонія відбулася лише зараз, 4 грудня.

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Хіротонію звершує предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій.

Архієрейська хіротонія архимандрита Никити / Фото Lb.ua

Що відомо про секс-скандал за участю архимандрита УПЦ МП

25 листопада архимандрит Никита (в миру – Андрій Сторожук) потрапив у скандал. В ході обшуків на території Чернівецько-Буковинської єпархії, в якій він був секретарем, СБУ виявили його у спідній білизні з 17-річним хлопцем-хористом. Архимандрит заявив, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ.

Фундація DEJURE закликала ЗМІ не поширювати фото та дані неповнолітнього, за якими його можна ідентифікувати.

В ході обшуків також був виявлений російський паспорт у головного місцевого ієрарха, митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Згодом в єпархії УПЦ МП на Буковині СБУ виявила ноутбук з порнографією за участю дітей. За попередніми даними, ці відеоматеріали не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.