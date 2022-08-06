Польська Amnesty International засудила агресію росії після скандального звіту організації

Після скандального звіту Amnesty International у польському офісі заявили, що засуджують агресію росії проти України. Адже окупанти вчиняють нелюдські напади не лише на окремі цивільні об'єкти, а й на міста-мільйонники та маленькі селища.

Нагадаємо, що в звіті міжнародної правозахисної організації, опублікованому 4 серпня, мовилося що бійці ЗСУ нібито піддають небезпеці цивільних. Мовляв, українські захисники створюють бази та застосовують озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.

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У польській Amnesty International засудили злочинні дії росіян в Україні

У польському офісі Amnesty International заявили, що засуджують вторгнення росії в Україну та закликають притягнути окупантів до відповідальності за воєнні злочини та постійні порушення країною-агресоркою міжнародного гуманітарного права.

Протягом 8 років, тобто з моменту окупації українського Криму росією, ми нагадуємо, що захист мирного населення під час збройних конфліктів є обов'язком усіх сторін війни,

– мовиться у заяві.

В Amnesty International додали, що з перших днів війни російські війська чинять нелюдські напади не лише на окремі цивільні об'єкти, а й на міста-мільйонники, невеликі містечка та села, часто населені лише мирними жителями.

"Українці воюють у своїй країні, захищають свою державу та свої родини, де б на них не нападали російські війська. Збройні Сили України за підтримки демократичних країн світу, включно з Польщею, захищаються від жорстоких і несправедливих нападів, воюючи в нерівних умовах з боку агресора", – мовиться у заяві.

Наслідком війни є загибель військових на полі бою, а також та цивільних, які не беруть участі в прямих бойових діях та мають право на захист, відповідно до міжнародного права.

"Amnesty International наголошує, що жодні обставини не звільняють нікого від дотримання міжнародного гуманітарного права. Незалежність, неупередженість та обґрунтованість є основними принципами діяльності нашої організації", – додали правозахисники.

Amnesty International документує воєнні злочини російських окупантів

В організації заявили, що знають про те, що в умовах оборонної війни виникають ситуації, коли близькість бойових дій ускладнює гарантію безпеки для цивільних. Мовляв, саме тому там постійно закликають максимально захистити мирних жителів у будь-якій ситуації.

Amnesty International постійно документує, серед іншого, випадки розстрілів, тортур, зґвалтувань і грабежів, вчинених російськими солдатами та найманцями, які зрівняли із землею українські міста,

– мовиться в заяві.

Організація відстежує порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, де б вони не траплялися, незалежно від того, хто їх зазнав і хто їх застосовує. Зокрема, це стосується війни в Україні. Наразі зафіксовані Amnesty Internationa випадки порушень стосуються:

цілеспрямованих або нерозрізнених нападів на мирне населення,

розстрілів цивільного населення російською армією,

російських воєнних злочинів, зокрема в Київській області та Маріуполі,

гуманітарних катастроф, спричинених регулярними обстрілами та облогами міст росіянами.

"З початку війни ми накопичили низку висновків щодо незаконної гуманітарної діяльності, які систематично публікуємо, просуваючись у зборі доказів порушень прав українського цивільного населення", – додали в організації.

В Amnesty International підсумували, що надають першочергову увагу забезпеченню прав людини та захисту життя цивільних. Тож там продовжуватимуть працювати над дотриманням загальнообов'язкових принципів міжнародного гуманітарного права.

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