Ще вранці глава МЗС України Дмитро Кулеба дорікнув Amnesty International у "фальшивому нейтралітеті". Кілька жорстких слів для організації знайшла і Надзвичайний посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

До теми В українському офісі Amnesty International кажуть, що не брали участі у підготовці звіту про ЗСУ

Українському населенню загрожує виключно росія

Єдине, що загрожує мирним жителям України, це ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка,

– написала Сіммонс.

Посол зауважила, що, якби москва припинила вторгнення в Україну, то жодної небезпеки не було б.

Єрмак подякував Сіммонс за підтримку

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував пост Сіммонс у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що справжньою загрозою є військове вторгнення, терор і ракетні удари.

Як можна взагалі вважати загрозою щось інше, окрім російського агресора, справді, незрозуміло…

– додав голова ОП.

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Скандальна заява Amnesty International: коротко

У своєму звіті організація стверджує, що ЗСУ порушують міжнародні закони, створюючи загрози для цивільного населення.

Генсек Amnesty International Агнес Калламард назвала тих, хто критикує організацію у мережі, "тролями". Та наголосила, що це нічого не змінить у звіті.

Глава Міноборони Олексій Резніков запевнив, що Україна – це правова держава, проте паплюжити свою армію вона не дозволить.

Дізнайтесь у відео про дивні нюанси у звіті: