Ще вранці глава МЗС України Дмитро Кулеба дорікнув Amnesty International у "фальшивому нейтралітеті". Кілька жорстких слів для організації знайшла і Надзвичайний посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.
До теми В українському офісі Amnesty International кажуть, що не брали участі у підготовці звіту про ЗСУ
Українському населенню загрожує виключно росія
Єдине, що загрожує мирним жителям України, це ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка,
– написала Сіммонс.
Посол зауважила, що, якби москва припинила вторгнення в Україну, то жодної небезпеки не було б.
Єрмак подякував Сіммонс за підтримку
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував пост Сіммонс у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що справжньою загрозою є військове вторгнення, терор і ракетні удари.
Як можна взагалі вважати загрозою щось інше, окрім російського агресора, справді, незрозуміло…
– додав голова ОП.
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Скандальна заява Amnesty International: коротко
- У своєму звіті організація стверджує, що ЗСУ порушують міжнародні закони, створюючи загрози для цивільного населення.
- Генсек Amnesty International Агнес Калламард назвала тих, хто критикує організацію у мережі, "тролями". Та наголосила, що це нічого не змінить у звіті.
- Глава Міноборони Олексій Резніков запевнив, що Україна – це правова держава, проте паплюжити свою армію вона не дозволить.
Дізнайтесь у відео про дивні нюанси у звіті: