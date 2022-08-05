Еще утром глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул Amnesty International в "фальшивом нейтралитете". Несколько жестких слов для организации нашла и Чрезвычайный посол Великобритании Мелинда Симмонс.

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Украинскому населению грозит исключительно россия

Единственное, что угрожает мирным жителям Украины, это ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка,

– написала Симмонс.

Посол отметила, что если бы москва прекратила вторжение в Украину, то никакой опасности не было бы.

Ермак поблагодарил Симмонс за поддержку

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал пост Симмонс в своем телеграм-канале. Он отметил, что настоящая угроза – военное вторжение, террор и ракетные удары.

Как можно вообще считать угрозой что-то другое, кроме российского агрессора, действительно непонятно…

– добавил глава ОП.

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Скандальное заявление Amnesty International: кратко

В своем отчете организация утверждает, что ВСУ нарушают международные законы, создавая угрозы гражданскому населению.

Генсек Amnesty International Агнесс Калламард назвала тех, кто критикует организацию в сети, "троллями". Она подчеркнула, что это ничего не изменит в отчете.

Глава Минобороны Алексей Резников заверил, что Украина – это правовое государство, однако порочить свою армию она не позволит.

Узнайте в видео об удивительных нюансах в отчете: