Франція підтримує Україну у її боротьбі за свободу. Водночас Еммануель Макрон вважає, що Україні, аби повноцінно увійти до Євросоюзу, знадобляться десятиліття. Французький лідер забув: саме Київ є та завжди був у центрі європейської саги.

Якби винайшли машину часу, й Анна Ярославна опинилася у Франції XXI століття, вона могла б дати Макрону урок історії. Щоб французький лідер нарешті зрозумів: Києву не потрібен час, аби "дорости" до Євросоюзу. Київ уже понад тисячу років – європейська столиця.

Зауважте 2022 – згадати все: як ми встояли та пережили найважчий рік в історії сучасної України

Київська князівна стала королевою Франції

Анна Ярославна народилася у час розквіту Київської Русі. Тато князівни – легендарний Ярослав Мудрий – був одним з найяскравіших тогочасних світових інтелектуалів. Він колекціонував книги. Фінансував переклади древніх текстів. Дбав про культуру та освіту. Увійшов в історію як мудрий та раціональний законодавець.

Мати Анни – Інгігерда – донька шведського короля. Вона подарувала своїй доньці культурну спадщину вікінгів й зробила Анну мультикультурною royals.

У Софії Київській, яку збудував Ярослав Мудрий, є фреска з зображенням молодої прекрасної жінки. Вважають, що це – Анна Ярославна. Цікаво: коли створювали фреску, Анна вже знала, що невдовзі їй доведеться залишити рідний Київ та вирушити у далеку дорогу?

Світ Ярослава – важливий для історії Європи

Ще тисячу років тому Ярослав Мудрий збагнув, що, аби розквіт Київської Русі тривав, потрібно розвивати не лише внутрішню, але й зовнішню політику. У ті часи шлюб став інструментом дипломатії. Доньки Ярослава були одружені з представниками норвезьких, угорських та, можливо, англійських королівських сімей.

Європа не може просто шукати свою історію походження у світі Карла Великого. Світ Ярослава також має значення,

– зазначають у Politico.

Анна не була "дружиною серед гобеленів"

Наприкінці 1040-х років Анна Ярославна заручається з Генрихом I – королем Франції. Вінчання відбулося згодом у соборі Реймса.

Писемні згадки свідчать, що у Парижі Анна не стала "королевою серед гобеленів". Вона активно цікавилася політикою й брала участь у державних справах. Чимало документів тієї епохи – підписані за згодою або у присутності Анни Ярославни.

Коли Генрих I помер, Анна допомагала правити їхньому юному синові Філіпу. Матір та сина часто називали "правителями", що свідчить про впливовість Анни та її роль у становленні тогочасної Франції.

Говорячи про Україну, Макрон помиляється

Українські герої вибороли європейське майбутнє для держави під час Революції Гідності. Й вже 8 років та 307 днів захищають свободу усієї вільної Європи.

Доки Макрон розмірковує, чи Україна – європейка, Україна десять століть творить історію Європи й оберігає її. Анна Ярославна обов'язково нагадала б французькому президенту, що Київ – у центрі європейської саги. Так було, є та буде.

Путін намагався вкрасти Анну Ярославну

Доки у Києві писали книги та будували церкви, на московських болотах вили дикі звірі. Однак історія не знає жодного дня, коли Росія щось не намагалася вкрасти. Владімір Путін під час зустрічі з Макроном у 2017 році збрехав, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження Анни Ярославни та Генриха I.

Водночас Макрон відреагував не так, як хотілося б російському диктатору. Через місяць – під час зустрічі з Петром Порошенком – французький лідер тонко підколов бункерного діда.

"Передовсім хочу сказати вам, що між нашими країнами є дуже давні стосунки, дуже глибока історія. Ми цьому присвятили деякий час сьогодні, щоб віддати належне Анні Київській. Ми показали наскільки глибоко закорінені наші давні стосунки", – сказав Макрон під час брифінгу з Порошенком.

Україна неодмінно увійде до Євросоюзу. Якби Анна Ярославна мала машину часу, вона точно прибула б у цей день, щоб відсвяткувати подію у рідному Києві – незламному місті незламних людей.