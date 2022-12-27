Франция поддерживает Украину в борьбе за свободу. В то же время, Эммануэль Макрон считает, что Украине, чтобы полноценно войти в Евросоюз, понадобятся десятилетия. Французский лидер забыл: именно Киев есть и всегда был в центре европейской саги.

Если бы изобрели машину времени, и Анна Ярославна оказалась во Франции XXI века, она могла бы дать Макрону урок истории. Чтобы французский лидер наконец-то понял: Киеву не нужно время, чтобы "дорасти" до Евросоюза. Киев уже более тысячи лет – европейская столица.

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Киевская княжна стала королевой Франции

Анна Ярославна родилась в период расцвета Киевской Руси. Отец княжны – легендарный Ярослав Мудрый – был одним из самых ярких мировых интеллектуалов того времени. Он коллекционировал книги. Финансировал переводы старинных текстов. Заботился о культуре и образовании. Вошел в историю как мудрый и рациональный законодатель.

Мать Анны – Ингигерда – дочь шведского короля. Она подарила своей дочери культурное наследие викингов и сделала Анну мультикультурной royals.

В Софии Киевской, которую построил Ярослав Мудрый, есть фреска с изображением молодой прекрасной женщины. Считают, что это – Анна Ярославна. Интересно: когда создавали фреску, Анна уже знала, что вскоре ей придется покинуть родной Киев и отправиться в дальний путь?

Мир Ярослава – важен для истории Европы

Еще тысячу лет назад Ярослав Мудрый понял, что для того, чтобы расцвет Киевской Руси продолжался, нужно развивать не только внутреннюю, но и внешнюю политику. В то время брак стал инструментом дипломатии. Дочери Ярослава были замужем за представителями норвежских, венгерских и, возможно, английских королевских семей.

Европа не может просто искать свою историю происхождения в мире Карла Великого. Мир Ярослава также имеет значение,

– отмечают в Politico.

Анна не была "женой среди гобеленов"

В конце 1040-х годов Анна Ярославна обручается с Генрихом I – королем Франции. Венчались они в соборе Реймса.

Письменные упоминания свидетельствуют, что в Париже Анна не стала "королевой среди гобеленов". Она активно интересовалась политикой и участвовала в государственных делах. Многие документы той эпохи – подписаны с согласия или в присутствии Анны Ярославны.

Когда Генрих I умер, Анна помогала править их юному сыну Филиппу. Мать и сын часто называли "правителями", что свидетельствует о влиятельности Анны и ее роли в становлении тогдашней Франции.

Говоря об Украине, Макрон ошибается

Украинские герои завоевали европейское будущее для государства во время Революции Достоинства. И уже 8 лет и 307 дней защищают свободу всей Европы.

Пока Макрон размышляет, является ли Украина европейкой, Украина десять веков творит историю Европы и оберегает ее. Анна Ярославна обязательно напомнила бы французскому президенту, что Киев – в центре европейской саги. Так было, есть и будет.

Путин пытался украсть Анну Ярославну

Пока в Киеве писали книги и строили церкви, на московских болотах выли дикие звери. Однако история не знает ни одного дня, когда Россия ничего не пыталась бы украсть. Владимир Путин во время встречи с Макроном в 2017 году соврал, что отношения между Россией и Францией начались с бракосочетания Анны Ярославны и Генриха I.

В то же время Макрон отреагировал не так, как хотелось бы российскому диктатору. Через месяц – во время встречи с Петром Порошенко – французский лидер тонко подколол бункерного деда.

"Прежде всего хочу сказать вам, что между нашими странами есть очень давние отношения, очень глубокая история. Мы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Мы показали, насколько глубоко укоренены наши давние отношения", – сказал Макрон во время брифинга с Порошенко .

Украина непременно войдет в Евросоюз. Если бы у Анны Ярославны была машина времени, она точно прибыла бы в этот день, чтобы отпраздновать событие в родном Киеве – несокрушимом городе несокрушимых людей.