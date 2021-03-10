Калічили та вбивали українців: скільки ексберкутівців тепер служать у білоруській міліції

Згідно з даними журналістського розслідування, понад 10 колишній бійців "Беркуту" втекли на територію Білорусі й служать у тамтешній міліції. А частина з них навіть переодяглися у форму ОМОНу і затримують активістів на протестах.
Джерело:"Нови час"
Журналісти-розслідувачі встановили, що більшість ідентифікованих служать у лавах мінського та обласного спецпідрозділу.
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Як сказав розслідувач Денис Івашин, ексберкутівці тепер обіймають різні посади, але всі вони – у силових структурах.
Ці люди обіймають різні посади. Є, наприклад, серед них і старшини, і прапорщики, старші прапорщики, а також офіцерський склад. Є і 3 капітани – це Сергій Гавриляк, Сергій Кімінчіжі та Дмитро Анцупов,
– пояснив Івашин.
Список ідентифікованих ексбійців українського "Беркуту"
- Євгенія Лисак – із миколаївського "Беркуту", зараз є фельдшером у званні старшого прапорщика в міліції Мінська;
- Микола Черепін – нині командир 9-го взводу 3-ї оперативної роти спецназу Мінського міськвиконкому у званні прапорщика міліції;
Ігор Запалух – із миколаївського "Беркуту", нині старший лейтенант у мінському ОМОН;
- Сергій Гавриляк – із миколаївського "Беркуту";
- Дмитро Анцупов – із миколаївського "Беркуту", нині інспектор відділу спеціальної підготовки ОМОНу в Мінську;
- Анатолій Примак – нині служить у мінському ОМОН;
- Сергій Кімінчижі – з одеського "Беркуту";
- Сергій Панасенко – з миколаївського "Беркуту";
- Микола Стогорняк – із миколаївського "Беркуту".
Деякі з них, підкреслив журналіст, були зафіксовані під час затримання на акціях протесту в Білорусі.
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Зауважимо, що беркутівці – це бійці спеціального призначення, що входили до підрозділу міліції МВС України. Неодноразово беркутівців залучали для придушення протестів, виступів і демонстрацій в Україні. Але особливою жорстокістю беркутівці "відзначилися" під час подій Революції Гідності взимку 2013 – 2014 року. "Беркут" ліквідували 25 лютого 2014 року за перевищення повноважень.