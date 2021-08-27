Скільки коштує відсутність вакцинації та чому "Спутник" не працює

10 днів я провів в ЄС, де вхід навіть на літній майданчик ресторану тільки за QR-кодом, що підтверджує повну вакцинацію, або свіжий (72 години актуальності) тест, або підтверджену хворобу не більше ніж 6 місяців до цього.

Зчитування коду миттєве – жодних незручностей. Я собі скачав теж програмку і легко зчитував коди своїх рідних.

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Сьогодні я вирішив заглянути в статистику та порівняти смертність в країнах з різним відсотком вакцинованого населення і цифри дійсно вражають. Нижче додаю графік.

Інфографіка з телеграм-каналу Андрія Ярмака

Особливо мене вразило те, що відсоток повністю вакцинованих українців є мізерним – меншим, ніж росіян.

А поки що про те, скільки ж коштує відсутність вакцинації?

Кореляція між смертністю (відсоток смертей до відсотка нових заражень, які я взяв за останні 7 днів з worldometers) і відсотком повністю вакцинованого населення (взяв з ourworldindata) є дуже міцною і має коефіцієнт кореляції -0,84.

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Цікаві моменти:

Смертність від ковіду в Україні прямо зараз у 10 разів вища, ніж у Німеччині. При цьому відсоток вакцинованих в Україні в 8,4 раза менший, ніж в Німеччині.

У РФ вакцинованих офіційно аж 24% проти мізерних 7% відсотків в Україні, але смертність там на 64% вища, ніж в Україні. І тут може бути лише два висновки:

а) "Спутник" – абсолютно не захищає від коронавірусу в той час, як міжнародні вакцини, які використовують в Україні діють краще, або;

б) РФ перебуває в фазі дуже жорсткого піку захворювання на "Дельту", до якого Україна дійде десь в вересні – жовтні. Якщо висновок "б", то страшно уявити, що в Україні буде в жовтні, якщо у нас так мало вакцинованих.

Ізраїль має на 29% або на 14 відсоткових пунктів більший відсоток вакцинованих, ніж Польща, завдяки чому має в 4 рази нижчий відсоток смертності!

Насправді останній приклад є дуже яскравим. Якщо ти можеш розбити ланцюги поширення вірусу, то відразу знижується й імовірність смерті в групах ризику. Тут, звичайно, варто також враховувати фактор розвитку медицини, але для цього у нас немає об'єктивної цифрової інформації.

Очевидно лише одне – там де відсоток вакцинованих наближається до 60%, різко знижується смертність, приблизно в 10 разів у порівнянні з початковою.

Отже, якщо уявити, що у нас залишиться відсоток вакцинованих на цьому ж низькому рівні, то протягом року у нас захворіє приблизно 2 мільйони осіб (ті, що здадуть тести) і буде втрачено близько 46 тисяч життів.

Якщо ж відсоток вакцинації буде таким, як у провідних країнах ЄС (на рівні 60%), то вірус вб'є до 8 тисяч осіб, до речі, майже повністю ця цифра буде складатися з невакцинованих осіб. Але насправді менше, бо кількість інфікувань теж буде значно меншою, тому не більше 4 тисяч у реальності. Отже, масова вакцинація може рятувати 42 тисяч життів українців на рік.

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Якщо взяти витрати кожного українця, то вони складуть у 2021 році, згідно з офіційними тенденціями, близько 80 тисяч гривень за рік на одну особу. Отже, відсутність вакцинації буде коштувати 3,3 мільярда гривень на рік!

Щобільше, вже померлі від ковіду цього року вже не витратять цих грошей. Отже, наступного року це вже буде 6,6 мільярда гривень і далі ця цифра буде тільки рости, причому геометрично. Це ті гроші, які люди не витратять на ваш бізнес, це ті робочі місця, які не будуть створені, щоб запропонувати цим людям товари та послуги. І б дуже хотів, щоб кожен, хто виступає проти вакцинації, це розумів. Щонайменше така тупість обійдеться кожному дорого.

Бережіть себе, вакцинуйтесь і не хворійте.