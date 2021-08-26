Прозвучало это как некий текст из сюрреалистического спектакля. Граждан Украины будет эвакуировать из Афганистана авиация страны-оккупанта? Не верилось. Но раз об этом настолько масштабно сообщалось, причем при прямом задействовании Путина и Шойгу, у фейка должны были быть хоть какие-то основания.

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В поиске основы для фейка я пришел к выводу, что эвакуируемые украинцы вполне могут найтись, ведь в нашем обществе по-прежнему есть люди, для которых чувство национального достоинства это пустой звук, а Россия – дружественная и добродушная страна. Именно такую морально-интеллектуальную пятую колону и могли использовать, для имитации эвакуации "украинцев".

Так же был вариант, что речь идет о гражданах Украины, у которых были заключены в Афганистане контракты с российскими компаниями. В таком случае именно эти компании несли ответственность за эвакуацию в первую очередь, а потом уже страна, гражданином которой являлся контрактник.

Но оба варианта, как показало время, оказались неверны

Поскольку, четыре самолета Ил-76, вывезшие из Афганистана 500 человек, не вывезли оттуда ни одного украинца. Объяснили это российские пропагандисты так, словно должны были быть эвакуированы 4 украинца, но они не пришли на рейс. Видимо их СБУ сдерживало в подвале кабульского аэропорта.

Фактически, весь вчерашний день из эвакуации россиян из Афганистана делали ничто иное, как некую международную операцию. Важным было не то, что из бурлящей страны эвакуировали именно россиян, для которых, по мнению представителей МИД РФ в Афганистане не опасно, а талибы "нормальные мужики", а то что вывозили граждан других стран, причём Украины в первую очередь. Аж неких 4-х, о чем громогласно заявлялось из каждого российского рупора!

Данный фейк в очередной раз показал, насколько откровенную ложь, готова российская пропаганда ретранслировать в эфир. Причем на самом высоком уровне. Очень жаль, что этот очевидный фейк вновь был подхвачен рядом вполне адекватных СМИ и ни один журналист, его озвучивавший, в эфире не задался вопросом – а правда ли это вообще.

Но, следует понимать, что за этим очевидным провалом российской ИПСО, должно последовать продолжение.

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Сегодня с утра по новостным лентам прошла информация, что ИГИЛ намерена совершить теракт в аэропорту Кабула. ИГИЛ, которая в Афганистане в последние годы практически исчезла.

Параллельно вчера в Кабул прибыли так называемые военные корреспонденты "Комсомольской правды", в частности, Александр Коц. Напомню, что КП находится под курирование МО РФ, а Александр Коц не столько военный корреспондент, сколько кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

Очевидно, что в ближайшее время в районе аэропорта в Кабуле могут произойти провокации либо трагические события, присутствие на которых российских стервятников с камерами будет логичным и закономерным.

Проблема в том, что эти удары могут быть направлены, в том числе и против украинцев, что позволит российской пропагандистской машине с новой силой запустить ИПСО "Украина бросила своих граждан в Афганистане", только этот раз, добавляя "на верную смерть".