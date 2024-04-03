Скільки Су-34, Су-35 та А-50У мають росіяни: які цифри назвали в ГУР

3 квітня 2024, 16:45
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Джерело:

АрміяInform

Головне управління розвідки повідомило, скільки літаків Су-34, Су-35 та А-50У має Росія. Так, Кремль ще володіє сімома літаками далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Розвідники пояснили, що три з них перебуваються на ремонті та модернізації. До речі, Україна вже знищили два ворожі повітряні судна А-50У.

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Скільки літаків має Росія

Станом на березень 2024 року, згідно з даними ГУР, повітряно-космічні сили збройних сил Росії володіють орієнтовно:

  • 100 багатофункціональними винищувачами Су-35,
  • понад 100 винищувачами-бомбардувальниками Су-34,
  • 7 літаками далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Щодо А-50У, то два з них перебувають на модернізації на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва", один – на аеродромі в Ульяновську, а саме на авіабудівному заводі "Авіастар". 

"Літакопад" російських літаків: коротко 

  • Починаючи з січня 2024 року, Росія втратила вже два А-50У. Зокрема, перший літак ЗСУ збили 14 січня, другий – 23 лютого. 
  • За даними журналістів, станом на квітень 2024 року вже 118 ворожих літаків вразила Україна.
  • Після цього глава розвідки Кирило Буданов пояснював, що Кремль береже літаки. Зокрема, ракети по Україні запускають з Ту-95 та зрідка – з Ту-22. Літаки Ту-160 вороги не використовують вже давно, адже бережуть їхній ресурс. 

Автор: Діана Квасневська