Сколько Су-34, Су-35 и А-50У имеют россияне: какие цифры назвали в ГУР
Источник:АрмияИнформ
Главное управление разведки сообщило, сколько самолетов Су-34, Су-35 и А-50У имеет Россия. Так, Кремль еще владеет семью самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.
Разведчики объяснили, что три из них находятся на ремонте и модернизации. Кстати, Украина уже уничтожили два вражеских воздушных судна А-50У.
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Сколько самолетов имеет Россия
По состоянию на март 2024 года, согласно данным ГУР, воздушно-космические силы вооруженных сил России обладают ориентировочно:
- 100 многофункциональными истребителями Су-35,
- более 100 истребителями-бомбардировщиками Су-34,
- 7 самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.
Относительно А-50У, то два из них находятся на модернизации на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева", один – на аэродроме в Ульяновске, а именно на авиастроительном заводе "Авиастар".
"Самолетопад" российских самолетов: кратко
- Начиная с января 2024 года, Россия потеряла уже два А-50У. В частности, первый самолет ВСУ сбили 14 января, второй – 23 февраля.
- Кстати, только в течение 12 дней февраля 2024 года россияне потеряли 12 самолетов. В частности, один А-50, 2 бомбардировщика Су-35 и девять – Су-34.
- Кстати, один А-50У стоит ориентировочно 330 миллионов долларов, Су-35 – от 98 до 104 миллионов, Су-34 – ориентировочно 50 миллионов долларов. То есть только за 12 дней февраля Кремль потерял 980 миллионов долларов.
- По состоянию на апрель 2024 года Украина поразила уже 118 вражеских самолетов. Глава разведки Кирилл Буданов объяснял, что Кремль бережет самолеты. В частности, ракеты по Украине запускают с Ту-95 и изредка – с Ту-22. Самолеты Ту-160 враги не используют уже давно, ведь берегут их ресурс.
- В марте военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт объяснял, что Россия теряет самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить.
- В начале марта СМИ писали, что Россия могла впервые уничтожить в Украине две установки Patriot. После этих сообщений командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что зенитные ракетные подразделения, включая Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий.